В ОП ответили, распустит ли Зеленский Верховную Раду

В Украине активно говорят о том, что Верховную Раду могут распустить. Однако пока мотивов для этого нет.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Рада сейчас хорошо выполняет свою работу.

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Подоляк: это политтехнологический прием

Подоляк пояснил, что и для Владимира Зеленского, и для команды в целом самым важным является то, что парламент может принимать реформаторские законопроекты.

Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно,

– подчеркнул Подоляк.

Он считает, что обсуждение досрочных выборов парламента – это политтехнологический прием.

Позиция ОП по смешанной системе выборов

Большая часть украинцев – за то, чтобы распустить действующий состав парламента . Кроме этого, опрошенные не против, чтобы в отставку ушел Кабмин Дениса Шмыгаля.

Также в ОП прокомментировали возвращение смешанной системы выборов. Подоляк заявил, что Офис президента не участвует в обсуждении этой темы.

Он отметил, что если разговоры выйдут на более широкий уровень, тогда в президентской команде смогут сформулировать свою позицию.

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