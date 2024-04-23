Есть ключевой момент: насколько реально размещение ядерки в Польше

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории своей страны ядерное оружие. Эти заявления обусловлены агрессией России против Украины и сумасбродными угрозами Кремля о применении ядерных ударов.

Петр Кульпа, бывший член правительства Польши, рассказал 24 каналу, что вопрос о ядерном оружии касается гарантий безопасности для Польши. Заявления Дональда Трампа о возможной изоляции США от внутриевропейских процессов заставили Европу задуматься о своей безопасности.

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Бывший член правительства Польши отметил, если США не будет гарантом безопасности для Европы, то у Польши есть два выхода из ситуации. Первый – получить ядерное оружие для обороны от возможной агрессии России. Второй – идти на переговоры с Кремлем без Соединенных Штатов Америки.

Есть ключевой момент

Кульпа заметил, что в 1997 году было подписано соглашение между НАТО и Россией, которая, по его мнению, превращала страны центральной Европы на "членов НАТО второстепенного сорта". Запрещалось длительное время размещать на своей территории ядерное оружие.

Россия нарушила эту договоренность. Сегодня ядерное оружие есть на территории Беларуси, на границе с Финляндией со стороны Карелии. Логичным ответом будет наличие ядерного оружия и на территории Польши,

– подчеркнул он.

Петр Кульпа рассказал, что в Польше даже на общественном уровне продолжаются разговоры о ядерном оружии. Там создают ядерную доктрину. Страна, у которой нет ядерного оружия должна иметь план, как действовать в случае применения против нее такого оружия.

Есть ключевой момент – это реакция на террор России, которая с начала агрессии использует ядерное оружие как аргумент в этой войне. Можно предложить (партнерам ЕС – 24 Канал), чтобы санкции с России не снимали так долго, пока та добровольно не отдаст ядерное оружие. Это единственный конструктивный способ разговора с агрессором,

– заявил бывший член правительства Польши.

Заявления Анджея Дуды о ядерном оружии в Польше