Пьотр Кульпа, колишній член уряду Польщі, розповів 24 каналу, що питання про ядерну зброю стосується гарантій безпеки для Польщі. Заяви Дональда Трампа про можливу ізоляцію США від внутрішньоєвропейських процесів змусили Європу задуматись про свою безпеку.

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Колишній член уряду Польщі наголосив, якщо США не буде гарантом безпеки для Європи, то у Польщі є два виходи із ситуації. Перший – отримати ядерну зброю для оборони від можливої агресії Росії. Другий – йти на перемовини із Кремлем без Сполучених Штатів Америки.

Є ключовий момент

Кульпа зауважив, що у 1997 році було підписано угоду між НАТО та Росією, яка, на його думку, перетворювала країни центральної Європи на "членів НАТО другорядного сорту". Заборонялось тривалий час розміщувати на своїй території ядерну зброю.

Росія порушила цю домовленість. Сьогодні ядерна зброя є на території Білорусі, на кордоні з Фінляндією зі сторони Карелії. Логічною відповіддю буде наявність ядерної зброї й на території Польщі,

– підкреслив він.

Пьотр Кульпа розповів, що у Польщі навіть на суспільному рівні тривають розмови про ядерну зброю. Там створюють ядерну доктрину. Країна, в якої немає ядерної зброї має мати план, як діяти у випадку застосування проти неї такої зброї.

Є ключовий момент – це реакція на терор Росії, яка від початку агресії використовує ядерну зброю як аргумент у цій війні. Можна запропонувати (партнерам ЄС – 24 Канал), щоб санкції з Росії не знімали так довго, поки та добровільно не віддасть ядерну зброю. Це єдиний конструктивний спосіб розмови з агресором,

– заявив колишній член уряду Польщі.

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