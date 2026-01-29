Об этом пишет Defense News, ссылаясь на документ, под названием "Советы руководства: требуется немедленное внимание для защиты активов Министерства обороны от беспилотных летательных аппаратов".

Смотрите также Не случайное заявление: военный объяснил, почему в США вдруг заговорили о передаче Tomahawk

Почему в США видят угрозы из-за дронов?

Некоторые чиновники из Соединенных Штатов обнаружили, что оборонные объекты не слишком защищены от дронов. Об этом стало известно, когда в Европе фиксировали дроны неизвестного происхождения над критическими объектами, а в России провели операцию "Паутина".

Американцы, учитывая это, решили задуматься над усилением защиты собственных объектов от подобных атак. Так недавний отчет генерального инспектора министерства войны США описал действительно значительные пробелы в защите от вероятных атак дронов. Проблема существует в документальных нормах.

В частности документально не определены все места, которые обязательно должны защищаться от дронов. Туда не входят тренировочные базы. Поэтому авиабазы вроде "Люка" в Аризоне, где тренируют опытных пилотов, к тому списку не относятся. Поэтому, страна ничего не сможет сделать, если этой или подобной базе будут угрожать дроны.

То же самое касается завода №42 Воздушных сил США, расположенного в Палмдейле. Несколько лет назад над объектом видели несколько дронов неизвестного происхождения. Завод якобы есть в списке объектов, которые нужно защищать. Хотя в Воздушных силах это отрицают, а в Пентагоне вообще не дали ответ о степени защищенности завода.

Точно также неизвестно, кто отвечает за защиту тех или иных объектов. Во время учений с малыми дронами стало понятно, что в стране нужно создать структуру, которая будет заниматься синхронизацией действий государственных, местных, племенных и территориальных властей во время операций по отражению дроновых атак.

Кроме того, удалось выяснить, что в случае дроновой атаки у ответственных структур и служб есть 67 секунд, чтобы отреагировать и быстро определить, или этот БпЛА "свой", или его запустил враг.

Беспилотники над критическими объектами в Европе: последние новости