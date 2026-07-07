Об этом чиновник рассказал в своих социальных сетях, сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Москву?

В 2:40 ночи мэр сообщил о якобы сбитых первых беспилотниках. В течение ночи появлялись сообщения о новых дронах.

В 6 утра Собянин сообщил, что с вечера 6 июля на столицу страны-агрессора летело более 430 БПЛА. Чиновник утверждает, что якобы большая часть была сбита российской ПВО вдали от города. По его словам, 36 дронов якобы были сбиты при подлете к Москве. О последствиях атаки он не сообщает.

Пресс-служба Росавиации сообщала, что московские аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работали в ограниченном режиме в связи с введением "временных ограничений на использование воздушного пространства". Аэропорт Жуковский временно приостановил работу из-за атаки.

Атаки дронов на Россию

Днем 6 июля в российском Омске было неспокойно. После атаки дронов на регион загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод России.

В то же время география воздушных тревог на территории страны-агрессора продолжает стремительно расширяться. Угрозу с воздуха впервые зафиксировали в Новосибирской области России, которая расположена почти в 4 тысячах километров от государственной границы с Украиной.