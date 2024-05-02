Запретить или разрешить: чем опасен Telegram и что произошло с украинскими чат-ботами

Мессенджер Telegram, созданный российским бизнесменом Павлом Дуровым, и во время большой войны остается одним из самых популярных в Украине. Несмотря на связь с Россией, его используют для официальной коммуникации государственные органы и Силы обороны, там быстро публикуют новости и объявляют сборы средств. Более того, в телеграме существуют официальные чат-боты, через которые жители временно оккупированных территорий Украины могут сообщать о передвижении вражеских сил.

Недавно удобство Telegram для украинцев ненадолго пошатнулось. Сначала Павел Дуров заявил об ограничении для украинских пользователей, а затем в мессенджере заблокировали официальные чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Правда, их быстро разблокировали.

Чем важен и одновременно опасен Telegram для украинцев, есть ли альтернатива и как хотят ограничить мессенджер – читайте в материале 24 Канала.

С чего все начиналось – как Telegram стал популярным в Украине

Популярность Telegram в Украине резко возросла во время полномасштабного вторжения. По данным проекта Kantar CMeter, в первые месяцы вторжения время пользования приложением увеличилось в восемь раз – от 5 до 40 минут в день. Этому поспособствовали как новостные каналы, так и официальные каналы министерств, госорганов и ВСУ, которые информировали о ситуации в стране. Кроме этого, появились чат-боты спецслужб, которые собирают данные о перемещении вражеских войск и техники Украины, а также каналы, которые информируют о воздушных тревогах и их причинах.

Telegram запустил в 2013 году Павел Дуров – основатель российской соцсети "Вконтакте". Большую популярность приложение имеет и в России, где им так же пользуются государственные ведомства для информирования и пропаганды.

По состоянию на сентябрь 2023 года Telegram в мире пользовались более 800 миллионов человек.



Telegram / Фото Dimitri Karastelev, Unsplash

Какие вбросы бывают у анонимных каналов

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Кроме действительно полезной информации, Telegram является убежищем для множества анонимных каналов, которые распространяют как непроверенную, так и откровенно вредную информацию в пользу врага. Это российские пропагандистские каналы "Легитимный", "Резидент", анонимные новостные каналы "Труха️ Украина", "Украина Online" и "Всевидящее ОКО" и тому подобное. О подобных фейковых новостях, которые появляются на телеграм-каналах, регулярно сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП. Среди их последних "вбросов":

"Бойцы ВСУ готовы покинуть позиции и идти на Киев";

"В Киеве избили школьника за просмотр мультика на русском языке";

"В школах Украины начали принудительно собирать деньги на ВСУ";

"На харьковской телебашне могли быть системы наведения огня".

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Анонимные новостные каналы имеют миллионную аудиторию и не придерживаются стандартов медиа – проверки информации, ссылок, достоверности. Они могут мимикрировать под известные медиа (как пример – канал, который мимикрирует под одесское издание "Думская" и распространяет фейки), сознательно эмоционально подавать информацию, провоцируя определенные настроения.

Как Telegram заблокировал украинские чат-боты

В конце апреля Павел Дуров в своем англоязычном канале написал, что Telegram придерживается политики блокировки учетных записей и ботов, "которые собирают координаты для целевых ударов или публикуют личную информацию с призывами к насилию".

Что касается общих каналов новостей/пропаганды, то мы получаем официальные письма от Apple, которые указывают на то, что определенных изменений здесь нельзя избежать, по крайней мере для пользователей, которые получают доступ к Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. Чтобы оставаться доступным для своих пользователей, Telegram должен рассматривать запросы, которые поступают из App Store,

– отметил Дуров.

Вскоре после этого Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Telegram заблокировал "Бот разведки". Разведчики призвали не отправлять никаких персональных данных ботам с похожими названиями, которые создает враг. Также заблокировали чат-боты СБУ и Минцифры "єВорог".

Что такое чат-бот?

Это аккаунт в Telegram, который через форму диалога задает вопросы и помогает поделиться данными. Украинские госорганы и спецслужбы пользуются такими ботами для сбора информации о вражеских войсках, в частности, на временно оккупированных территориях. Там это один из немногих безопасных способов связаться с украинскими Силами обороны – через них присылают десятки тысяч сообщений о действиях войск России и коллаборантов, расположении личного состава и вооружений.

Чат-боты имеют как официальные ведомства – Минцифра, ГУР, СБУ и т.д., так и независимые каналы, например "Николаевский Ванек". Этот аккаунт сообщает об угрозах от российских войск и позволяет через чат-бот сообщать о расположении россиян на временно оккупированных территориях. По словам "Ванька", за неделю он получал до 1000 сообщений через чат-бот.

А за два года работы чат-бота "єВорог" украинцы более 570 000 раз сообщили об опорных пунктах россиян, складах с боеприпасами и технике. Недавно через "єВорог" искали расположение комплекса "Бастион" в Крыму, который запускает гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Вскоре боты все же разблокировали. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП отказались прокомментировать 24 Каналу то, как разблокировали чат-боты, отмечая, что это информация для служебного пользования и разглашению не подлежит. 24 Канал направил запрос в Telegram, но на момент публикации материала не получил ответ.

В то же время в комментарии Reuters неназванный представитель Telegram сказал, что боты были "временно отключены из-за ложного срабатывания, но потом были восстановлены", не предоставив дополнительных деталей.

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Чем опасно взаимодействие через Telegram

Историю блокировки и разблокировки Telegram имеет и в России. После теракта в петербургском метро в 2017 году ФСБ требовала у Павла Дурова ключи шифрования к переписке подозреваемых в совершении теракта. В апреле 2018 года Роскомнадзор постановил заблокировать приложение, но меры оказались неэффективными. С тех пор мессенджер продолжает работать в стране-агрессоре, а Дуров, по словам российских чиновников, нашел "компромисс с ФСБ". В то же время официально Telegram утверждает, что в 2014 году Дуров покинул Россию и живет в Дубае.

Украинской власти, в том числе и через привлечение платформы Apple, удалось найти решение по блокированию российской пропаганды в Telegram, утверждает нардеп Ярослав Юрчишин, председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова.

Конечно, это не понравилось ФСБ и они нагнули Дурова заблокировать то, что связано с Украиной. Прежде всего с военными действиями. Логично ожидая, что часть общества воспримет это не как атаку со стороны российских спецслужб, а по принципу "не стоило критиковать". Очень легко просчитывается,

– пишет Юрчишин.

Депутат предлагает пользоваться другими способами для сообщения важной информации в надежных сетях, а не "каналом ФСБ". В частности это официальные каналы ГУР:

почта gur_official@proton.me,

Signal: +38 096 945 53 41,

WhatsApp: +38 096 945 53 41.

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В Украине хотят регулировать Telegram и другие "платформы совместного доступа к информации". 25 марта депутаты в Раде зарегистрировали законопроект , который предлагает приравнять эти платформы к медиа, обязать их иметь представительство для коммуникации в Украине или стране ЕС, раскрывать структуру собственности и источники финансирования.В случае несоблюдения требований платформу запретят использовать органам государственной власти и местного самоуправления, финансовым структурам, но не Силам безопасности и обороны.

К сбору информации о враге нужно использовать все средства, в том числе и те, которые создал враг. Поэтому разблокировать чат-боты точно надо и использовать до тех пор, пока мы не развили равнозначную альтернативу. ГУР и СБУ отметили, что информация, которая передается ими, защищена. Хотя я лично для передачи информации чувствительного содержания не советовал бы использовать телеграм, поскольку есть множество альтернатив,

– рассказал Юрчишин в комментарии 24 Каналу.

В то же время в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания призвали прекратить официальную государственную коммуникацию в Telegram.

"Хотя Telegram и является очень удобной формой коммуникации, но официальные лица и официальные государственные организации должны быть вне Telegram, и надо этот запрет немедленно вводить", – заявила глава Нацсовета Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона. По ее мнению, что касается действий разведки в мессенджере, то это "решать им". Герасимьюк назвала Telegram "лишь одним из механизмов получения информации".

Государство старается сделать все, чтобы наладить контакты с цифровыми платформами, и официальную коммуникацию понемногу надо переводить в другие мессенджеры, отметила глава Нацсовета. По ее словам, орган уже работает с европейскими партнерами для внесения Telegram в перечень крупных цифровых платформ, которые подлежат регуляции и могут быть оштрафованными в случаях нарушения законодательства.

Иногда Telegram-каналы блокируют и по запросу Украины. В марте 2024 года киберполиция Закарпатья заблокировала канал, который пугал учеников терактами в учебных заведениях Мукачево. Для установления владельца канала киберполиция направила запрос к иностранному провайдеру. А в марте 2023-го СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые сообщали о местах вручения повесток в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. Владельцам каналов грозит до 10 лет заключения.

Одна из альтернатив Telegram – мессенджер WhatsApp от компании Meta, который также имеет функцию каналов с 2023 года. В мессенджере есть каналы президента Владимира Зеленского, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, ГУР, Воздушных Сил, а также ряда медиа, включая 24 Канал. Однако пользование продуктами Meta упирается в жесткие и не всегда комфортные для украинского пользователя правила компании.

Ситуация с Мета достаточно динамичная. У нас есть уполномоченный департамент, который работает с контентом относительно Украины. Блокировка страниц, связанных с "Азовом", прекратилась, хотя отдельные случаи блокировки контента, связанного с войной, еще есть. Мета привлекла фактчекинговые организации вроде StopFake для ручного модерирования информации. Конечно, еще есть много вопросов, но в случае с Мета мы понимаем с кем общаемся и как работать. Этого всего нет в коммуникации с Telegram,

– объяснил Ярослав Юрчишин 24 Каналу.



WhatsApp / Фото Asterfolio / Unsplash

Какой бы ни была платформа – российский Telegram или американский WhatsApp, пользователям следует осторожно передавать чувствительные данные и делать это только во взаимодействии с официальными чат-ботами, а не вражескими фейками. Так же и с новостями: потреблять стоит только контент от официальных украинских медиа и государственных органов и Сил обороны, игнорируя анонимные и вражеские каналы.