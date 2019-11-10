Опасные химикаты в Украине и история дончанина, которого осудили боевики – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

В Украине 10 лет не вывозили опасные химикаты

Впервые за почти 10 лет из Украины за границу вывозят опасные химикаты. Партию пестицидов в 110 тонн с сегодняшнего дня начинают отправлять из Херсонщины. Ядохимикаты доставят во Францию для переработки на специальном заводе. Ведь в Украине их перерабатывать негде.

Из Украины отправят опасные химикаты: смотрите видео

На Яворовском полигоне военные готовятся к возвращению на Восток

На Львовщине военные готовятся к возвращению на Восток. На Яворовском полигоне тренируется 93 отдельная механизированная бригада, названная "Холодный Яр" – в честь повстанцев. Боевые пехотинцы уже закаленные в тяжелых боях за Иловайск, Пески и Донецкий Аэропорт. Сейчас же отрабатывают все навыки под руководством натовских инструкторов.

Подготовка украинских защитников: смотрите видео

Дончанина боевики приговорили к 17 годам за сотрудничество с Украиной

Некоторые из них не видели родных 5 лет, некоторые – пережили пытки и побои. От других же вообще почти нет вестей. 227 человек находятся сейчас в плену на Донбассе. Это официальная статистика СБУ, однако пленных может быть значительно больше. И у каждого – своя история.

Так, пенсионер Виталий Атаманчук всю жизнь прожил в Донецке, однако одной ночью в его дом ворвались боевики и взяли в заложники.

История об украинце, которого осудили боевики: смотрите видео