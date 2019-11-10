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      Опасные химикаты в Украине и история дончанина, которого осудили боевики – видео недели

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      Топовые видео недели
      Топовые видео недели / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      В Украине 10 лет не вывозили опасные химикаты

      Впервые за почти 10 лет из Украины за границу вывозят опасные химикаты. Партию пестицидов в 110 тонн с сегодняшнего дня начинают отправлять из Херсонщины. Ядохимикаты доставят во Францию для переработки на специальном заводе. Ведь в Украине их перерабатывать негде.

      Из Украины отправят опасные химикаты: смотрите видео

      На Яворовском полигоне военные готовятся к возвращению на Восток

      На Львовщине военные готовятся к возвращению на Восток. На Яворовском полигоне тренируется 93 отдельная механизированная бригада, названная "Холодный Яр" – в честь повстанцев. Боевые пехотинцы уже закаленные в тяжелых боях за Иловайск, Пески и Донецкий Аэропорт. Сейчас же отрабатывают все навыки под руководством натовских инструкторов.

      Подготовка украинских защитников: смотрите видео

      Дончанина боевики приговорили к 17 годам за сотрудничество с Украиной

      Некоторые из них не видели родных 5 лет, некоторые – пережили пытки и побои. От других же вообще почти нет вестей. 227 человек находятся сейчас в плену на Донбассе. Это официальная статистика СБУ, однако пленных может быть значительно больше. И у каждого – своя история.

      Так, пенсионер Виталий Атаманчук всю жизнь прожил в Донецке, однако одной ночью в его дом ворвались боевики и взяли в заложники.

      История об украинце, которого осудили боевики: смотрите видео

      Как сэкономить электроэнергию в своих домах

      Тарифы на теплоэнергию заставляют украинцев становиться все экономнее. С началом отопительного сезона все думают, как сохранить тепло в своих жилищах. Эксперты говорят: таких способов множество. И самое главное – все они не требуют больших финансовых затрат.

      Смотрите видео с советами о том, как сохранить тепло:

      Нужно ли Украине готовиться к внеочередным парламентским выборам

      Тем временем во фракции "Слуга народа" хотят, чтобы ГПУ взялся за пранкера, который троллил депутатов от имени Генпрокурора Руслана Рябошапки. Надеются, что правоохранители сработают качественно и дадут действиям шутника надлежащую правовую оценку. Между тем, из-за этих розыгрышей, СМИ уже в очередной раз получили почву для размышлений, а не расшатывается ли единство монобольшинства?

      Возможны ли внеочередные выборы в Раду: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Слуга народа Верховная Рада Электроэнергия Коммунальные услуги Заложники Экология
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