Небезпечні хімікати в Україні та історія донеччанина, якого засудили бойовики– відео тижня

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В Україні 10 років не вивозили небезпечні хімікати

Уперше за майже 10 років з України за кордон вивозять небезпечні хімікати. Партію пестицидів у 110 тонн відсьогодні починають відправляти з Херсонщини. Отрутохімікати доправлять до Франції для переробки на спеціальному заводі. Адже в Україні їх переробляти ніде.

З України відправлять небезпечні хімікати: дивіться відео

На Яворівському полігоні військові готуються до повернення на Схід

На Львівщині військові готуюся до повернення на Схід. На Яворівському полігоні тренується 93 окрема механізована бригада, названа "Холодний Яр" – на честь повстанців. Бойові піхотинці вже загартовані в найважчих боях за Іловайськ, Піски та Донецький Аеропорт. Зараз же відпрацьовують усі навички під керівництвом натівських інструкторів.

Підготовка українських захисників: дивіться відео

Донеччанина бойовики засудили до 17 років за співпрацю з Україною

Дехто з них не бачив рідних 5 років, дехто – пережив катування, та побої. Від інших же взагалі майже немає звісток. 227 осіб перебувають нині в полоні на Донбасі. Це офіційна статистика СБУ, проте полонених може бути значно більше. І в кожного – своя історія.