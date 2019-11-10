Небезпечні хімікати в Україні та історія донеччанина, якого засудили бойовики– відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
В Україні 10 років не вивозили небезпечні хімікати
Уперше за майже 10 років з України за кордон вивозять небезпечні хімікати. Партію пестицидів у 110 тонн відсьогодні починають відправляти з Херсонщини. Отрутохімікати доправлять до Франції для переробки на спеціальному заводі. Адже в Україні їх переробляти ніде.
З України відправлять небезпечні хімікати: дивіться відео
На Яворівському полігоні військові готуються до повернення на Схід
На Львівщині військові готуюся до повернення на Схід. На Яворівському полігоні тренується 93 окрема механізована бригада, названа "Холодний Яр" – на честь повстанців. Бойові піхотинці вже загартовані в найважчих боях за Іловайськ, Піски та Донецький Аеропорт. Зараз же відпрацьовують усі навички під керівництвом натівських інструкторів.
Підготовка українських захисників: дивіться відео
Донеччанина бойовики засудили до 17 років за співпрацю з Україною
Дехто з них не бачив рідних 5 років, дехто – пережив катування, та побої. Від інших же взагалі майже немає звісток. 227 осіб перебувають нині в полоні на Донбасі. Це офіційна статистика СБУ, проте полонених може бути значно більше. І в кожного – своя історія.
Так, пенсіонер Віталій Атаманчук усе життя прожив у Донецьку, проте однієї ночі до його домівки увірвалися бойовики і взяли в заручники.
Історія про українця, якого засудили бойовики: дивіться відео
Як заощадити електроенергію у своїх оселях
Тарифи на теплоенергію змушують українців ставати дедалі ощадливішими. З початком опалювального сезону всі думають, як зберегти тепло у своїх оселях. Експерти кажуть: таких способів безліч. І найголовніше – всі вони не потребують великих фінансових витрат.
Дивіться відео з порадами про те, як зберегти тепло:
Чи треба Україні готуватися до позачергових парламентських виборів
Тим часом у фракції "Слуга народу" хочуть, аби ГПУ взявся за пранкера, який тролив депутатів від імені Генпрокурора Руслана Рябошапки. Сподіваються, що правоохоронці спрацюють якісно і дадуть діям жартівника належну правову оцінку. Тим часом, через ці розіграші, ЗМІ уже вкотре отримали ґрунт для роздумів, а чи не розхитується єдність монобільшості?
Чи можливі позачергові вибори до Ради: дивіться відео