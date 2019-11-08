В Україні 10 років не вивозили небезпечні хімікати: де зберігалися речовини

Уперше за майже 10 років з України за кордон вивозять небезпечні хімікати. Партію пестицидів у 110 тонн відсьогодні починають відправляти з Херсонщини. Отрутохімікати доправлять до Франції для переробки на спеціальному заводі. Адже в Україні їх переробляти ніде.

На складі працівники працювали у протигазах, а журналістів в середину не пускали. В іржавих діжках тримали отруту. Ці 65 тон пестицидів мали утилізувати ще 10 років тому, але не склалося.

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"Всім нам казали, що будуть відробляти якусь певну технологію утилізацію на цементному виробництві. Кинули під дитячим садком в 2008 році. Поки йшов суд, слідство, люди з Нікополя зібрали все це діло і перевезли в Нововоронцовку і поставили перед адміністрацією вночі на площу", – розповів еколог Володимир Шелудько.



Пестициди

Тоді пестициди взяло на збереження державне підприємство в іншому районі Херсонщини. Утилізувати їх не могли, бо в Україні таких заводів немає, а вивозити за кордон заборонялося. Мертвим вантажем отрута пролежала, доки цьогоріч Кабмін врешті не вніс зміни в стару постанову.

І в нас на сьогоднішній день відкритий транскордон, що дозволило сьогодні розпочати ці роботи,

– заявив директор департаменту екології та природних ресурсів Юрій Популько.

Пестициди з України не вивозили 8 років. Херсонщина стала першою. Кошти виділили зі спецфонду обласного бюджету. 65 тонн отрутохімікатів на переробку забирає французьке підприємство.



Підготовка пестицидів до транспортування

"Я зараз тут з намірами перевірити наявність мікроелементів, які знаходяться у цих діжках. Аби ми розуміли, що ці пестициди можна переробляти без проблем", – повідомив представник компанії з переробки пестицидів у Франції Філіпп Мюза.

Проте є ще одна локація, де зберігаються пестициди. У контейнерах, що течуть, зберігається півтори тисячі тонн отрути, яку звозили з усього району. Пестициди роками повільно вбивали селян, які живуть за 5 кілометрів.



Ще одне місце, де зберігаються пестициди

"І голови болять, і в горлі першить, і очі сльозяться. Дуже часто вмирають. Місяць, може й, не проходити і вже знову чоловік помер", – розповіла мешканка села Сонячне Людмила.

Частину з них на переробку також забере французька компанія. Всього ж на Херсонщині зберігається 1700 тонн отрутохімікатів. Вивезти їх обіцяв кожен новий міністр екології.