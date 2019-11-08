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      Донеччанина бойовики засудили до 17 років за співпрацю з Україною: жахлива історія

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      Дехто з них не бачив рідних 5 років, дехто – пережив катування, та побої. Від інших же взагалі майже немає звісток. 227 осіб перебувають нині в полоні на Донбасі. Це офіційна статистика СБУ, проте полонених може бути значно більше. І в кожного – своя історія.

      Так, пенсіонер Віталій Атаманчук усе життя прожив у Донецьку, проте однієї ночі до його домівки увірвалися бойовики і взяли в заручники.

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      "Мій батько 26 років відпрацював в шахті. Він пройшов шлях від гірника до начальника ділянки. Він дуже любив свою роботу", – розповіла донька полоненого Віталія Атаманчука Олена.

      Старенька фотографія на холодильнику та молитовник – усе що сьогодні нагадує Олені про 68-річного батька, який вже більше року перебуває у полоні на Донбасі.

      віталій атаманчук війна на донбасі
      Віталій Атаманчук

      У 2014 році, після початку війни, жінка разом з сином виїхала з рідного міста до Києва. А от батьки та брат лишилися в окупованому місті.

      Кожен шматочок нашого будинку тато зробив своїми руками. Тобто, важко їм було кидати будинок, господарство і їхати  в нікуди. У нього була пасіка, у нього були мрії якісь, він вирощував дерева,
      – згадала Олена.

      Донька полоненого розповідає, вночі 4 вересня 2018 року до родинної домівки увірвалися бойовики. Та без причин і пояснень заарештували всіх – батька, маму та брата Олени.

      віталій атаманчук війна на донбасі
      Віталій Атаманчук з дружиною

      70-річну маму та брата, після місяця катувань відпустили. За допомоги Червоного хреста, Олені вдалося вивезти хвору маму з Донецька. А от брата спіткала більш трагічна доля.

      Протягом усього цього року він переслідувався співробітниками "МДБ". Він почав переховуватися. Виїхати з Донецька він не міг, тому що його попередили – будеш переїжджати блокпост, тебе зупинять і посадять назад. Він втратив роботу і цього року помер,
      – розповіла Олена Атаманчук.

      атаманчук війна на донбасі
      Донька Віталія Атаманчука Олена

      Батько ж лишився у полоні. Довгий час Олена намагалася дізнатися про місце перебування та стан його здоров'я. Зверталася як до українських владних органів, так і до так званої ДНР. У СБУ лише повідомили, що Віталій Атаманчук є у списках на обмін, а у, так званому, міністерстві юстиції ДНР підтвердили перебування у донецькому СІЗО – там же йому винесли вирок.

      17 років суворого режиму з відбуванням покарання в місті Макіївці. За шпигунство і за співпрацю з Україною,
      – зазначила донька полоненого.

      Олена з дітьми та мамою живе у маленькій однокімнатній квартирі, держава практично не допомагає. Раз на місяць їй вдається через волонтерів передати ліки хворому батькові. У календарі, що висить на кухні, Олена робить позначки у той день, коли вдалося дізнатися хоч щось про батька. І сподівається, що батька звільнять, а на Донбасі настане мир.

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Заручники Новини Донецька
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