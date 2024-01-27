Операция длилась две недели: из-под завалов в Нью-Йорке вытащили тела

Поселок Нью-Йорк в Донецкой области был обстрелян россиянами 15 января. Тогда оккупанты атаковали авиабомбами.

Три человека пострадали в результате российской атаки, пятеро оказались под завалами. Россияне попали в трехэтажку.

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В Нью-Йорке завершили разбор завалов – сколько погибших

Завершен разбор завалов в Нью-Йорке – из-под обломков дома извлекли тела пятерых человек. Поисковая операция длилась почти две недели, спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших,

– написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Почему спасательная операция в Нью-Йорке продолжалась так долго

Спасательную операцию были вынуждены приостановить 16 января из-за ситуации с безопасностью. Россияне постоянно массированно обстреливали место прилета, спецтехника не могла проехать.

Были повреждены пять частных жилых и шесть многоквартирных домов, в одном из них оккупанты разрушили подъезд.

После стабилизации ситуации с безопасностью спасатели, рискуя собственной жизнью, приступили к поисковым работам. В результате проведения работ изъято из-под завалов 5 человек и разобрано 230 тонн разрушенных строительных конструкций,

– добавили в ГСЧС.

Спасатели разбирают завалы в Нью-Йорке / Фото ГСЧС

Какая ситуация на фронте сейчас