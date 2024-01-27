Операция длилась две недели: из-под завалов в Нью-Йорке вытащили тела
Источник:Вадим Филашкин
Поселок Нью-Йорк в Донецкой области был обстрелян россиянами 15 января. Тогда оккупанты атаковали авиабомбами.
Три человека пострадали в результате российской атаки, пятеро оказались под завалами. Россияне попали в трехэтажку.
Смотрите также Нужно ли мобилизовать женщин: в оборонном комитете ответили на заявление Инны Совсун
В Нью-Йорке завершили разбор завалов – сколько погибших
Завершен разбор завалов в Нью-Йорке – из-под обломков дома извлекли тела пятерых человек. Поисковая операция длилась почти две недели, спасатели нашли останки тел всех пятерых погибших,
– написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Почему спасательная операция в Нью-Йорке продолжалась так долго
Спасательную операцию были вынуждены приостановить 16 января из-за ситуации с безопасностью. Россияне постоянно массированно обстреливали место прилета, спецтехника не могла проехать.
Были повреждены пять частных жилых и шесть многоквартирных домов, в одном из них оккупанты разрушили подъезд.
После стабилизации ситуации с безопасностью спасатели, рискуя собственной жизнью, приступили к поисковым работам. В результате проведения работ изъято из-под завалов 5 человек и разобрано 230 тонн разрушенных строительных конструкций,
– добавили в ГСЧС.
Спасатели разбирают завалы в Нью-Йорке / Фото ГСЧС
Какая ситуация на фронте сейчас
- Поселок Нью-Йорк расположен в Бахмутском районе. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский говорит, что россияне наращивают интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях. Они стремятся прорвать оборону севернее и западнее Бахмута, а также развить наступление на Часов Яр.
- В то же время в центре внимания россиян находится Авдеевка. Захватить этот город – пока главная цель россиян, указывают британские разведчики.