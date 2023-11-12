Замедление действий ЦАХАЛ: с чем это связано
Израиль продолжает свою операцию в Секторе Газа. Сейчас она замедляется, потому что ЦАХАЛ дошел до целевой точки. А дальше – большая сложность, связанная с тоннелями ХАМАС.
Об этом 24 Каналу заявил главный редактор издания "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович, отметив, что в настоящее время Израиль впервые в своей практике применяет тактические группы, в которых есть разные роды войск.
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"Еще никогда в истории армии обороны Израиля сразу три дивизии не вели войну на таком маленьком участке территории, если говорить о северной части Сектора", – сказал Шлеймович.
Сколько будет продолжаться операция ЦАХАЛ – сказать сложно. На это влияют многие факторы. Еще в 2014 году израильская армия создавала основу карты подземелий ХАМАС. Однако во время операции ЦАХАЛ продолжает обнаруживать новые объекты.
В подземном городе ХАМАС есть два уровня тоннелей – верхний тактический, на котором действуют боевики, и нижний – на большей глубине, чтобы туда не достали противобункерные бомбы.
Сложно сказать, как будет происходить война в этих туннелях, если, вероятно, по меньшей мере большая часть заложников находится там,
– отметил главный редактор издания.
Сколько может длиться операция ЦАХАЛ
По словам Эмиля Шлеймовича, первая оценка была от 2-х недель до 6 месяцев. Вероятно, это будут еще недели. В случае, если в результате прорыва или заговора не ликвидируют определенного лидера ХАМАС.
"Тяжелые бои. Продвижение продолжается очень медленно. Здесь не может быть какого-то прямого точного прогноза", – подчеркнул главный редактор издания.
Сколько может занять операция ЦАХАЛ в Секторе Газа: смотрите видео
Операция ЦАХАЛ: новости
- В Секторе Газа Израиль проводит наземную операцию. ЦАХАЛ установил контроль над северной частью региона.
- Старший советник премьера Израиля заявил, что армия страны будет входить и выходить из территории Сектора Газа. Это будет зависеть от ситуации безопасности. В то же время, Израиль не планирует продолжительной оккупации.
- Израиль вел переговоры с ХАМАС по поводу освобождения заложников. Израиль должен освободить палестинских женщин и детей в обмен на 100 женщин и детей из плена боевиков. В плену ХАМАС находится 245 заложников.