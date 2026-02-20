Укр Рус
20 февраля, 02:39
Россияне пытались оказать сопротивление, но безуспешно: в ВСУ показали кадры "зачистки" Купянска

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Пехотинцы 41 ОМБр провели успешную зачистку жилого сектора в Купянске, ликвидировав россиян, которые прятались в домах.
  • В результате операции ВСУ обнаружили и ликвидировали двух оккупантов, которые пытались спрятаться в доме.

В Купянске пехотинцы 41 ОМБр проводили зачистку жилого сектора. Как сообщили военные, оккупанты спрятались в одном из домов.

Украинские военные обнаружили 2 вояк, которые спрятались в доме и, вероятно, пытались отсидеться до "лучших времен". Об этом сообщила 41 ОМБр.

Что известно об операции?

Военные ВСУ сообщили 19 февраля об успешной зачистке жилого сектора в городе Купянск. Россияне засели в одном из домов и пытались сопротивляться. В результате пехотинцы их ликвидировали.

Во время огневого контакта оккупанты пытались сопротивляться, но тщетно. Враги прячутся. Наши находят и уничтожают. Купянск был, есть и будет – Украина,
– отметила 41 ОМБр.

Напомним, что в начале февраля, что в начале февраля сообщалось, что силы обороны окружили около 50 российских оккупантов в Купянске. Тогда украинские военные вели разведывательно-штурмовые действия по выявлению и уничтожению противника в городе.

Что известно о ситуации на Харьковщине?