Первый хаос россиян прошел: как события в Курской области влияют на фронт

Украинская операция в Курской области показала настоящую "мощь" путинской армии, которая неспособна защитить собственную территорию. К тому же из-за боевых действий на Курщине россияне якобы вынуждены отводить свои войска из двух областей Украины.

По данным издания The Telegraph, оккупанты перебрасывают часть подразделений из Херсонской и Харьковской областей. Военный эксперт Михаил Жирохов сказал 24 Каналу, действительно ли Курская операция уже начала влиять на события на самых горячих направлениях на фронте.

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Изменилась ли ситуация на фронте

По предварительной информации, россияне отводят войска из Харьковской и Херсонской областей. По Донецкому направлению такой информации, к сожалению, пока нет.

Никакого серьезного уменьшения активности россиян никто не заметил. Российское давление практически на всех направлениях в Донецкой области не останавливается. Особенно оккупанты пытаются продвинуться на Покровском направлении,

– отметил Жирохов.

По его словам, враг наоборот усиливает свою группировку в Донецкой области благодаря новым частям. Впрочем, стало меньше ударов управляемыми авиабомбами.

Как продвигается наше наступление

Реальную ситуацию знает буквально несколько человек в стране, ведь с украинской стороны полная информационная тишина.

Все, что у нас есть это российские телеграм-каналы, где появляются фейки вместе с настоящей информацией и некоторые фото и видео от наших бойцов, которые выкладываются с задержкой в 3 – 4 дня,

– сказал военный эксперт.

В общем сейчас наше наступление несколько начало пробуксовывать. Первый хаос россиян прошел. Противник перебрасывает дополнительные силы и средства.

В то же время Силы обороны пытаются продвигаться дальше, закрепляться на захваченной территории. Впрочем, замысел и цели Курской операции врагу до сих пор неизвестны, ведь военные молчат.

Отметим, что президент Владимир Зеленский сказал, что наши операции – это сугубо вопрос безопасности для Украины, освобождения приграничья от российских военных.

В украинском МИД также заявили, что ВСУ не заинтересованы в том, чтобы забирать территории Курской области. Однако пытаются защитить жизнь украинцев.