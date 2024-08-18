Операция на Курщине: США не делятся разведданными о целях на территории России, – WSJ

Уже почти две недели продолжается операция Сил обороны в Курской области. Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях на территории страны-агрессора.

Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник США. Также он объяснил, почему именно.

Обратите внимание ВСУ могли уничтожить еще один мост через Сейм: все об операции в Курской области

США не делятся разведданными о целях на территории России

Ранее в Госдепе заявили, что Украина не предупреждала об операции в Курской области. США запрещают использовать предоставленные ракеты большей дальности для ударов по территории страны-агрессора.

Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях внутри России, сказал высокопоставленный чиновник США, который добавил, что администрация Байдена не хочет, чтобы ее воспринимали такой, что способствует атакам на территорию России,

– отметило издание.

Кстати "Есть очень простое решение": в Белом доме дали совет Путину по "проблемам" на Курщине

Байден впервые прокомментировал операцию в Курской области