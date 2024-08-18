Операция на Курщине: США не делятся разведданными о целях на территории России, – WSJ
Источник:The Wall Street Journal
Уже почти две недели продолжается операция Сил обороны в Курской области. Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях на территории страны-агрессора.
Об этом на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник США. Также он объяснил, почему именно.
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США не делятся разведданными о целях на территории России
Ранее в Госдепе заявили, что Украина не предупреждала об операции в Курской области. США запрещают использовать предоставленные ракеты большей дальности для ударов по территории страны-агрессора.
Вашингтон не делится с Украиной разведданными о целях внутри России, сказал высокопоставленный чиновник США, который добавил, что администрация Байдена не хочет, чтобы ее воспринимали такой, что способствует атакам на территорию России,
– отметило издание.
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Байден впервые прокомментировал операцию в Курской области
- Президент США впервые прокомментировал операцию Украины в Курской области 13 августа.
- Тогда Джо Байден заявил: "Это создает настоящую дилемму для Путина".
- Также американский лидер отметил, что он и администрация находятся в прямом, постоянном контакте с украинцами, пока продолжается операция.
- Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон не имеет никакого отношения к операции в Курской области.