Продвигаемся дальше, - бойцы "Свободы России" передали привет из Теткино
Члены легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" 12 марта вошли в приграничную зону России. Одной из горячих точек является населенный пункт Теткино.
Бойцы легиона "Свобода России" опубликовали новое видео из поселка городского типа Теткино.
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Новое обращение бойцов легиона "Свобода России" из Теткино
После вчерашнего прорыва границы страны-агрессора российскими добровольцами, легион "Свобода России" записал новое видео из поселка городского типа Теткино.
Добровольцы рассказали, что ведут бой в населенном пункте Теткино. По их словам, улицы сильно простреливаются. Однако, они отметили, что готовятся освобождать местных жителей.
Мы живы, мы устали, но мы с вами. Вместе мы сила,
– говорится в сообщении.
Так, под видео бойцы легиона отметили, что штурмовики "передают привет из освобожденной части Теткино".
Продвигаемся дальше!,
– отметили в "Свобода России".
Каковы перспективы антипутинского движения
- Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал о главном выводе с этим событием с прорывом границы российскими добровольцами для Владимира Путина.
- Как отметил политтехнолог, граждане России в составе легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона" законно зашли на свою территорию. Это не является интервенцией украинских войск или другой страны, поэтому российские добровольцы, по его мнению, не нарушают никаких норм.
- Накануне так называемых президентских выборов Путину это продвижение на территорию России совсем не нужно. Поэтому, как рассказал Тизенгаузен, подразделения легиона "Свобода России", РДК, "Сибирского батальона" пытаются засыпать КАБами.
- "Дан приказ любыми силами остановить прорыв границы и не допустить того, чтобы добровольцы заняли российские населенные пункты. Это будет колоссальный удар по Путину," – отметил Борис Тизенгаузен.