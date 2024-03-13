Продвигаемся дальше, - бойцы "Свободы России" передали привет из Теткино

Члены легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" 12 марта вошли в приграничную зону России. Одной из горячих точек является населенный пункт Теткино.

Бойцы легиона "Свобода России" опубликовали новое видео из поселка городского типа Теткино.

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Новое обращение бойцов легиона "Свобода России" из Теткино

После вчерашнего прорыва границы страны-агрессора российскими добровольцами, легион "Свобода России" записал новое видео из поселка городского типа Теткино.

Добровольцы рассказали, что ведут бой в населенном пункте Теткино. По их словам, улицы сильно простреливаются. Однако, они отметили, что готовятся освобождать местных жителей.

Мы живы, мы устали, но мы с вами. Вместе мы сила,

– говорится в сообщении.

Так, под видео бойцы легиона отметили, что штурмовики "передают привет из освобожденной части Теткино".

Продвигаемся дальше!,

– отметили в "Свобода России".

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