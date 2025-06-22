Удар лично по Путину, – вице-маршал Британии оценил эффект от операции "Паутина"

Операция "Паутина" стала чрезвычайно неприятным ударом лично для Путина. Диктатор любил угрожать миру этими самолетами – и тут они один за другим сгорели.

Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Шон Белл, заметив, что операция "Паутина" была по-хорошему дерзкой. Она шокировала диктатора Путина.

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Путин явно разозлился

Как отметил Белл, Россия неоднократно использовала те же Ту-95МС, чтобы проверять оборону НАТО на севере Европы. Многие из этих самолетов буквально сгорели.

Самое важное, что Россия не способна производить стратегические бомбардировщики. Их сняли с производства еще несколько десятилетий назад. Поэтому операция "Паутина" повлияла как на способность России наносить ракетные удары по Украине, так и на способность Путина демонстрировать свою военную "мощь" за пределами России.

Россия попытается усилить противовоздушную оборону вокруг объектов стратегической авиации. Это заставит его забрать определенные ресурсы с линии фронта. Предыдущие атаки по нефтебазам и ВПК явно раздражали Путина. А вот эта атака была прямо дерзкой. Это удар лично по Путину,

– отметил Белл.

Добавим, в результате операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет. Среди них были А-50, Ту-95МС, Ту-22М3 и т.д. Подготовка к этой операции длилась более полутора лет. Дроны вылетали из грузовиков, которые подъехали вблизи аэродромов, где базируется стратегическая авиация России.