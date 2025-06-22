Удар лично по Путину, – вице-маршал Британии оценил эффект от операции "Паутина"
- Операция "Паутина" нанесла серьезные потери России. Украина повредила 41 российский самолет.
- Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Шон Белл отметил, что операция "Паутина" была действительно болезненной для Путина.
- Она повлияла на возможности России бить по Украине. Также есть еще один интересный эффект от "Паутины".
Операция "Паутина" стала чрезвычайно неприятным ударом лично для Путина. Диктатор любил угрожать миру этими самолетами – и тут они один за другим сгорели.
Об этом 24 Каналу рассказал вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке и военный аналитик Шон Белл, заметив, что операция "Паутина" была по-хорошему дерзкой. Она шокировала диктатора Путина.
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Путин явно разозлился
Как отметил Белл, Россия неоднократно использовала те же Ту-95МС, чтобы проверять оборону НАТО на севере Европы. Многие из этих самолетов буквально сгорели.
Самое важное, что Россия не способна производить стратегические бомбардировщики. Их сняли с производства еще несколько десятилетий назад. Поэтому операция "Паутина" повлияла как на способность России наносить ракетные удары по Украине, так и на способность Путина демонстрировать свою военную "мощь" за пределами России.
Россия попытается усилить противовоздушную оборону вокруг объектов стратегической авиации. Это заставит его забрать определенные ресурсы с линии фронта. Предыдущие атаки по нефтебазам и ВПК явно раздражали Путина. А вот эта атака была прямо дерзкой. Это удар лично по Путину,
– отметил Белл.
Добавим, в результате операции "Паутина" удалось поразить 41 российский самолет. Среди них были А-50, Ту-95МС, Ту-22М3 и т.д. Подготовка к этой операции длилась более полутора лет. Дроны вылетали из грузовиков, которые подъехали вблизи аэродромов, где базируется стратегическая авиация России.