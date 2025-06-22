Про це 24 Каналу розповів віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці та військовий аналітик Шон Белл, зауваживши, що операція "Павутина" була по-доброму зухвалою. Вона шокувала диктатора Путіна.

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Путін явно роздратувався

Як наголосив Белл, Росія неодноразово використовувала ті ж Ту-95МС, аби перевіряти оборону НАТО на півночі Європи. Багато з цих літаків буквально згоріли.

Найважливіше, що Росія не здатна виготовляти стратегічні бомбардувальники. Їх зняли з виробництва ще кілька десятиліть тому. Тому операція "Павутина" вплинула як на здатність Росії завдавати ракетних ударів по Україні, так і на здатність Путіна демонструвати свою військову "потужність" за межами Росії.

Росія спробує посилити протиповітряну оборону навколо об'єктів стратегічної авіації. Це змусить його забрати певні ресурси з лінії фронту. Попередні атаки по нафтобазах та ВПК явно дратували Путіна. А ось ця атака була прямо зухвалою. Це удар особисто по Путіну,

– зазначив Белл.

Додамо, внаслідок операції "Павутина" вдалося уразити 41 російський літак. Серед них були А-50, Ту-95МС, Ту-22М3 тощо. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року. Дрони вилітали з вантажівок, які під'їхали поблизу аеродромів, де базується стратегічна авіація Росії.