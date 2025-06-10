Операция "Паутина": как Украина провела самую дерзкую операцию и не нарушила права
- Во время операции "Паутина" Украина действовала в рамках международного права, тогда как Россия пытается изобразить операцию как террористический акт для манипуляции международным сообществом.
- Операция имеет стратегическое влияние, усложняя российские атаки и ослабляя военные возможности врага.
- Несмотря на российские обвинения, операция "Паутина" не нарушает международного гуманитарного права, что усложняет возможность применения санкций против Украины со стороны международных партнеров.
Пока анонимные высокопоставленные чиновники из США утверждают, что Россия еще готовит "удар возмездия", а президент США намекает, что готов даже применить санкции против Украины, рассмотрим беспрецедентную операцию "Паутина" сквозь призму международного права.
Почему заявления россиян о теракте – полный бред и не нарушила ли вдруг сама Украина взятые на себя международные обязательства – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.
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Тщательное планирование – мастерское исполнение
Операцию "Паутина" готовили 1 год 6 месяцев и 9 дней. Ее заключительный этап состоялся 1 июня путем синхронных атак более 100 FPV-дронов на 5 российских аэродромов:
- в Мурманской ("Оленья"),
- Иркутской ("Белая"),
- Рязанской ("Дягилево"),
- Ивановской ("Иваново"),
- Амурской ("Украинка") областях.
Средства поражения были удаленно запущены с грузовиков, которые перевозили модульные дома и смогли максимально приблизиться к аэродромам. По разным оценкам благодаря операции было уничтожено от более 10 до 34% стратегической авиации врага. При этом, по заявлениям министерства обороны России, "жертв среди военнослужащих и гражданских в результате нападения нет".
Атака на военный объект vs Террористический акт
Российский режим и пропагандистские медиа окрестили "Паутину" террористическим актом. В течение дня в эфирах россияне приводили данные о "незначительных повреждениях самолетов", ссылаясь на местные органы власти. В конце атаки обсуждать прекратили, хотя в разговоре с Дональдом Трампом 4 июня Владимир Путин заявил, что "будет вынужден на них ответить".
Аэродромы, на которых дислоцирована боевая авиация, являются хрестоматийным примером военного объекта. То есть легитимной целю для поражения и уничтожения противником. Именно поэтому в России говорят о "теракте", ведь признать публично, что украинцы, реализуя право на самооборону, смогли правомерно ликвидировать военные цели за 4000 километров от линии фронта, означает признать, что аэродромы, умышленно расположенные в тылу, больше не являются неприкосновенными.
Кроме того, военные, которые готовят боевую операцию, за один только этот факт преступниками не являются, потому что имеют "иммунитет комбатанта". В то же время террористы могут быть привлечены к ответственности и отправлены в российскую тюрьму на два десятилетия только за сам факт планирования.
Наконец, подменяя понятия, россияне пытаются выставить Украину как террористическое государство, что нарушает международное право. Это – попытка манипулировать международным сообществом, демонстрируя якобы отсутствие желания Украины к миру, и стремясь ослабить поддержку нашего государства. Это также оправдание собственных "ударов возмездия" по гражданскому населению и легитимизация нарушений прав человека на оккупированных территориях и в самой России, через вымышленную "борьбу с терроризмом", которая должна была бы "оправдывать" репрессии.
Была ли "Паутина" правомерной
Нападение на военный объект является легитимным, если соблюдены ключевые принципы международного гуманитарного права:
- пропорциональности,
- гуманности,
- надлежащей осмотрительности.
Объект при этом считается военным, если он вносит значительный вклад в эффективность боевых действий.
Операция "Паутина" в краткосрочной перспективе позволила исключить российскую массированную комбинированную атаку "Молния Зевса", анонсированную пропагандистами как акт мести за отклонение Украиной российских требований на переговорах в Стамбуле.
В среднесрочной перспективе россияне вынуждены распылить эскадрильи и снять часть истребителей с выполнения задач на передовой и против мирных украинских городов, чтобы те защищали аэродромы. Вместе с потерей самолетов и ракет, а также учитывая финансовые и человеческие ресурсы, необходимые для предотвращения следующих атак, это повлияет и на наступательную операцию россиян в Украине, которую они планировали осуществить уже этим летом.
В конце концов, "Паутина" сделала дыру в ядерных возможностях России и еще долго будет иметь психологическое воздействие на государство-агрессора.
Что касается соблюдения принципов пропорциональности, гуманности и должной осмотрительности, нападение происходило высокоточным оружием в максимально возможной близости к военному объекту, хотя управление, вероятно, осуществлялось с территории Украины дистанционно.
По словам Президента Владимира Зеленского, каждый из дронов, оснащенных технологией обзора от первого лица, имел своего пилота. Очевидно, это позволило уменьшить риски наступления случайного вреда и увеличить прицельность ударов.
Несмотря на то, что в связи с военной необходимостью операция выполнялась в трех часовых поясах в светлое время суток, и тот факт, что один из грузовиков к месту назначения так и не добралась, никаких сообщений о вреде гражданскому населению не поступило, а российские органы власти утверждают, что пострадавших – нет. Это позволяет утверждать об отсутствии в действиях представителей Службы безопасности Украины признаков военного преступления, а, следовательно, о правомерности операции.
Зачем соблюдать международное право и за что нам угрожают санкциями
Государство-агрессор цинично не выполняет взятые на себя международные обязательства, используя широкомасштабное и систематическое насилие и террор против украинцев, в частности, ночные воздушные нападения, как стратегию ведения войны. При таких обстоятельствах может появиться вопрос, зачем мы вообще задумываемся о правомерности собственных боевых операций. Однако дело в том, что именно разительная разница в подходах к соблюдению международного права позволяет обеспечивать поддержку нашей страны и давление на Россию. Соответственно – иметь достаточно ресурсов, чтобы сохранить собственную государственность и не капитулировать перед россиянами. К сожалению, нарушения со стороны России не дают нам "зеленый свет", чтобы действовать так же.
Но если мы действуем правомерно, то за что нам начинают "намекать" о санкциях? Операция "Паутина" не может рассматриваться как нарушение международного гуманитарного права. Поэтому, "классические" санкции, которые на сегодня вводятся против России, за нее наступить не могут в связи с отсутствием правовых оснований по действующим нормативным актам.
В то же время говорится, вероятно, о прекращении или уменьшении помощи Украине, например перенаправление 20 тысяч ракет на Ближний Восток. Причиной стал тот самый российский нарратив о нежелании Украины мириться, который Путин так токсично пытается навязать Трампу.
Впрочем, Украина, как никто другой, стремится к справедливому и устойчивому миру. Такой возможен исключительно тогда, когда будут гарантии неповторения агрессии со стороны России. На сегодня одна из лучших таких гарантий – демилитаризация врага.
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