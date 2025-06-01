В России хотят наградить людей, которые бросали камни в дроны во время операции "Паутина"

После массированной атаки дронов на авиабазы России 1 июня по сети ширятся видео с места происшествия. На некоторых видно, как местные жители отбиваются от беспилотников камнями.

Таких "отчаянных" россиян планируют наградить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Награды для россиян

СБУ провела уникальную операцию "Паутина" на территории России 1 июня. Ее результатом стало поражение 41 самолета стратегической авиации врага.

Россияне жаловались, что их атаковали дроны, которые вылетали из фур и других транспортных средств. Некоторые из жителей Иркутска решили отбиваться от беспилотников собственноручно.

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Пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева заявляют, что в областной администрации обратили внимание на распространившееся в сети видео.

По словам Кобзева, в рамках оперативного штаба чиновники "дадут оценку действиям россиян и примут решение о возможных поощрениях".

Всего 1 июня СБУ отработала сразу по 4 военным аэродромам в России. Самолеты пылали на аэродромах "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязани, "Оленья" под Мурманском и "Иваново" в Ивановской области.