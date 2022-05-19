Операция по спасению "Азовстали" продолжается, командование на месте, – Калина записал обращение

Сегодня длится 85 день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Операция по спасению украинских защитников из Мариуполя, которая началась 16 мая, продолжается до сих пор.

Вечером 19 мая на связь вышел заместитель командира полка "Азов" – "Калина". Он сказал, что вместе с командованием еще находится на заводе "Азовсталь". Об этом сообщает 24 канал.

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Также он рассказал, что идет "определенная операция", но других подробностей заместитель командира пока не может предоставить.

Я и командование находимся на заводе "Азовсталь". Продолжается определенная операция, детали которой я не буду разглашать. Спасибо всему миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся,

– сообщил "Калина".

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Заметим – в Минобороны каждый день подчеркивают, что пока не могут сообщить детали операции спасения защитников Мариуполя, поскольку информация "очень чувствительна". От комментариев отказываются и украинские бойцы, которые находятся на "Азовстали". Они призывают украинцев фильтровать информацию и доверять только официальным источникам.

В настоящее время украинские воины, которых удалось эвакуировать из "Азовстали", находятся на временно оккупированных Россией территориях. Их должны вернуть домой в рамках обмена пленными.

Красный крест проверил условия, в которых находятся защитники Мариуполя

Красный крест, вовлеченный в процесс спасения, должен проверять и фиксировать условия, в которых находятся эвакуированные украинские защитники.

19 мая представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко сообщил, что сотрудники Международного комитета Красного Креста в течение 18 – 19 мая посетили часть украинских военных, которые вышли с завода "Азовсталь". Правда, подробности визита он не рассказал из-за конфиденциальности информации.

Но он поделился, что делегация регистрировала всех желающих. Процесс регистрации предполагает заполнение формы с личными данными, в которой указывают имя, дату рождения и родственника. Таким образом, Красный Крест помогает воинам поддерживать связь со своими семьями. Украинские защитники написали родственникам записки и передали через организацию.

Эвакуация военных из "Азовстали": главное

16 мая Украину всколыхнула новость о том, что началась долгожданная процедура эвакуации защитников Мариуполя из "Азовстали".

Известно, что 53 тяжелораненых эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, где им должны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских бойцов вывезли гуманитарным коридором в Еленовку.

Защитников должны вернуть домой в рамках обмена пленными, отдав российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что воинов из "Азовстали" непременно вернут на подконтрольные Украине территории. Но сначала необходимо стабилизировать их состояние.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что переговоры относительно эвакуации защитников Мариуполя продолжаются до сих пор, но любая публичная информация может навредить процессу. Поэтому она обратилась к активистам и небезразличным украинцам с просьбой не проводить информационные кампании, потому что это препятствует переговорам и замедляет обмен. Она отметила, что это касается не только эвакуации из "Азовстали", но и любого обмена людьми.

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