Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" с 22 мая проводят в Белгородской области операцию по освобождению территории России от оккупационного путинского режима. Российские добровольцы имеют существенный политический успех.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что российским добровольцам, возможно, удастся развязать великую гражданскую войну в России.

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Усиление российских добровольцев

Рейд российских добровольцев показал, что "система картонная" внутри России и что остальная оппозиция, проводящая бесконечные форумы в Европе, занималась не тем, что нужно.

Если бы они бросили все силы в поддержку оппозиционных вооруженных сил, то уже были бы в Москве,

– подчеркнул политтехнолог.

Теперь первый вопрос к российским оппозиционным политикам будет, поддерживают ли они РДК и легион "Свобода России".

РДК и легион "Свобода России" будут усиливаться. Несколько месяцев назад партизаны зашли на территорию Белгородской области и продержались несколько часов. Тогда это выглядело символически и ничего серьезного не просматривалось.

На этот раз казалось, что ситуация будет похожей. Однако российские добровольцы с минимальными потерями продержались двое суток на территории России. Это означает "россиян можно бить на их территории".

По мнению Шейтельмана, воинственно настроенные россияне со всего мира будут вступать в легион или давать деньги. Он не сомневается, что сейчас РДК и легион "Свобода России" получат хорошее финансирование.

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Основные цели российских добровольцев – денацификация и демилитаризация России. Повстанцы не добились больших военных результатов, однако этот рейд имеет положительные последствия для Украины.

Возможно, партизанам удалось раскрыть склады, по которым теперь будут нанесены удары. К тому же, россияне вывели часть войск из Луганской области, чтобы подавить так называемое "оппозиционное восстание".

РДК и легион "Свобода России" добились политического успеха. Западные телеканалы уже в течение трех дней показывают российскую "армию освобождения" и транслируют события, происходящие в России.

"Впервые на весь мир рассказывают, что у России есть РДК и легион "Свобода России" – вооруженная альтернатива Путину",

– сказал Ш ейтельман.

Таким образом в мире признали РДК и легион "Свобода России" как существующие организации. Пока они часть политики России. Может быть, русским добровольцам удастся превратить это в гражданскую войну.

"Украине, конечно, выгодно, чтобы у России была серьезная гражданская война", – отметил политтехнолог.

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