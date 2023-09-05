Переманивание Ми-8 из России в Украину: какой ценный груз перевозил вертолет

Украинская разведка успешно провела спецоперацию "Синица", благодаря которой удалось выманить российский Ми-8 на территорию Украины. Благодаря этому наши защитники получили вертолет, ценный груз и очень полезную информацию.

Журналист и военнослужащий Артем Шевченко заявил, что российский вертолет Ми-8, выманенный в Украину, перевозил ценный груз. Об этом он сказал на закрытой пресс-конференции "Подробности спецоперации по похищению российского вертолета".

К теме Переманивание Ми-8 России: ГУР рассказало, в какой стране теперь живет семья завербованного летчика

Что именно перевозил Ми-8

По словам Шевченко, вертолет перевозил разное авиационное оборудование для боевых истребителей Су-30М и Су-35. Он не стал конкретизировать.

Это повлияло на боеспособность тех самолетов, к которым этот груз должен быть доставлен. А также технологическое оснащение, которое есть в вертолете, помогло нашим воздушным силам и нашей разведке лучше понять вражескую авиационную систему безопасности и связи,

– сказал военный.

По его словам, инцидент с Ми-8 уже оказал существенное влияние и еще будет влиять на результаты противодействия российской агрессии. Он добавил, что авиационное подразделение ГУР МО будет использовать этот вертолет по назначению.

Почему операция "Синица" очень важна

Представитель ГУР МО Андрей Юсов тоже прокомментировал это событие. В нашей стране до этого не проводилось ничего подобного. По его словам, государству удалось получить важные данные о вражеской авиации и другую чрезвычайно ценную информацию. Она поможет в защите неба Украины и уничтожении российских окупантов.

Спецоперация ГУР МОУ вызвала резонанс не только в нашей стране, но и за ее пределами. Это действительно сверхважная и сверхсложная операция, которая имеет принципиальное значение для Сил безопасности и обороны, а также будет иметь длительные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны.

– объяснил Юсов.

Разведчик отметил, что это была сложная и комплексная работа, на которую ушло несколько месяцев. Эту операцию вместе претворили в жизнь ГУР, ВСУ и Нацполиция. Юсов добавил, что российский пилот Ми-8 сам вышел на украинцев с инициативой. Он осуждает войну России против Украины и не поддерживает действие режима Владимира Путина.

Что рассказал пилот этого вертолета