Трамп не впервые дремлет на важных встречах или пресс-конференциях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.
Как Трамп дремал на пресс-конференции по операции в Венесуэле?
Администрация Трампа провела пресс-конференцию по результатам операции войск США в Венесуэле. Лидер страны Николас Мадуро был задержан и доставлен в США для привлечения к ответственности.
Трамп прокомментировал операцию и вдохновенно рассказывал о других достижениях своей администрации.
Когда же он передал слово министру войны Питу Гегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну, то решил вздремнуть.
Трамп дремлет на собственной пресс-конференции по операции США в Венесуэле
Трамп не впервые дремлет на официальных событиях
Президент США Дональд Трамп выглядел крайне уставшим и сонливым во время заседания своего правительства. Особенно изнурительной для него была речь госсекретаря Марко Рубио о "трансформационной внешней политике".
6 ноября президент США Дональд Трамп участвовал в брифинге по снижению цен на популярные лекарства для похудения, который транслировали в прямом эфире.
На некоторых фото с брифинга Трамп сидит с закрытыми глазами, а время от времени он даже прилагал усилия, чтобы их открыть.
14 июня в Вашингтоне Трамп едва не спал на собственном военном параде, посвященном 250-летию армии США.