Победил Венесуэлу – можно поспать: Трамп дремал на своей пресс-конференции о задержании Мадуро

В Белом доме состоялась пресс-конференция по результатам операции США в Венесуэле, которая закончилась задержанием Мадуро. Произнеся пылкую речь, Трамп решил вздремнуть под слова представителя Пентагона.

Трамп не впервые дремлет на важных встречах или пресс-конференциях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

Как Трамп дремал на пресс-конференции по операции в Венесуэле?

Администрация Трампа провела пресс-конференцию по результатам операции войск США в Венесуэле. Лидер страны Николас Мадуро был задержан и доставлен в США для привлечения к ответственности.

Трамп прокомментировал операцию и вдохновенно рассказывал о других достижениях своей администрации.

Когда же он передал слово министру войны Питу Гегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну, то решил вздремнуть.

Трамп дремлет на собственной пресс-конференции по операции США в Венесуэле

Трамп не впервые дремлет на официальных событиях