Во время выполнения боевого задания удалось уничтожить группу оккупантов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Командование Сил специальных операций ВСУ.
Как прошла операция спецназовцев?
Подразделение ССО незаметно продвинулось за линию передовых украинских позиций и вышло на территорию, которую контролировал противник.
После дополнительной разведки с помощью дрона спецназовцы начали штурмовые действия, отработанные во время тренировок.
Во время боя украинские воины уничтожили вражеское подразделение, в частности пулеметчик подавил огневые точки, марксмен ликвидировал цели точными выстрелами, а другая группа бойцов завершила зачистку позиций.
Видео ССО
В результате проведенной операции враг был полностью уничтожен, украинские военные захватили документы и средства связи россиян и без потерь вернулись на свои позиции.
Предварительные результаты успешных действий ССО
На территории Ленинградской области на днях был поврежден нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" в результате совместной атаки, проведенной Силами специальных операций Украины совместно с повстанческим движением "Черная искра".
Во время операции были поражены технологические установки ЛАБ-ЛАБС и ЭЛОУ-АВТ-6. Это предприятие относится к крупнейшим в России.
Также 4 октября спецназовцы ударили по российскому ракетному кораблю "Град" проекта "Буян-М", который находился на Онежском озере. Судно является одним из новейших в составе Балтийского флота России.
Кроме того, подразделение украинских Сил специальных операций провело успешную атаку на позиции элитной 810-й отдельной бригады морской пехоты России.