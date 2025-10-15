Во время выполнения боевого задания удалось уничтожить группу оккупантов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Командование Сил специальных операций ВСУ.

Как прошла операция спецназовцев?

Подразделение ССО незаметно продвинулось за линию передовых украинских позиций и вышло на территорию, которую контролировал противник.

После дополнительной разведки с помощью дрона спецназовцы начали штурмовые действия, отработанные во время тренировок.

Во время боя украинские воины уничтожили вражеское подразделение, в частности пулеметчик подавил огневые точки, марксмен ликвидировал цели точными выстрелами, а другая группа бойцов завершила зачистку позиций.

Смотрите кадры боевых действий на / Видео ССО

В результате проведенной операции враг был полностью уничтожен, украинские военные захватили документы и средства связи россиян и без потерь вернулись на свои позиции.

Предварительные результаты успешных действий ССО