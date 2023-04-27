Операция "Украинская ночь": партизаны ликвидировали оккупантов, издевавшихся над населением Херсонщины

Партизаны движения "Атеш" ликвидировали российских захватчиков, которые регулярно издевались над мирными жителями Херсонщины. Двоих военнослужащих агрессора отправили в мир иной в ночь с 26 на 27 апреля.

В "Атеш" заявили о начале операции "Украинская ночь". Так что уничтоженных оккупантов будет становиться все больше.

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"Украинская ночь" только начинается

Партизаны рассказали, что в ночь на четверг в селе Великие Копани, Олешковского района агент "Атеш" ликвидировал сразу двух военнослужащих государства-агрессора.

Ликвидированные ор*и регулярно под наркотическими веществами издевались над местными жителями: грабили, насиловали, избивали и морально унижали. Но ночью к ним пришла расплата,

– отметили в "Атеш".

Заметим, что партизаны показали количество изъятых у захватчиков наркотиков. Также участники движения обратились к оккупантам и подчеркнули: "Ваши попытки найти нас не увенчаются успехом. Это далеко не последняя операция, которую вы почувствуете на собственной коже. "Украинская ночь" только начинается".

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Партизаны изъяли у оккупантов наркотики / Фото "Атеш"

Обратите внимание! Один из агентов движения "Атеш" вечером 23 апреля подорвал важный объект захватчиков в Олешках Херсонской области. Интересно, что вражеский блокпост "поднять в воздух" партизан смог самостоятельно. Для этого использовал самодельное взрывное устройство.

Кстати, во время операции "под раздачу" попали росгвардейцы, терроризировавшие местное население. В "Атеш" заявили, что продолжат наносить точечные удары внутри российской армии, чтобы разрушить ее.

Как кадыровцы убегали из-за желтых лент и буквы "Ї"

Активно сражаются с российскими террористами и участники движения "Желтая лента". Об этом они рассказали в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Один из активистов поделился, что в Мелитополе был случай, когда кадыровцы выезжали из здания только потому, что на нем была нарисована желтая лента и буква "Ї".