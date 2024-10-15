Десантники показали, как уничтожают оккупантов из 155 бригады морпехов на Курщине: горячие кадры

Украинские защитники продолжают наносить потери врагу в Курской области. Наши десантники продолжают ликвидировать оккупантов из 155-й бригады морской пехоты.

Известно, что солдаты этой бригады издевались над украинскими военнопленными. Об этом сообщили в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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Как украинские десантники уничтожали российских морпехов на Курщине

В ДШВ ВСУ отметили, что сначала россиян из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожали десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Потом к ним присоединились бордовые береты из 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады.

На днях они (оккупанты из 155-й бригады морпехов России – 24 Канал) испытали на прочность галицких десантников, но и из этого ничего гарантированно не получилось, кроме потерь для этих захватчиков,

– сказали в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

На видео зафиксированы результаты штурмовых действий львовских десантников на Курщине, которые стремительной атакой российских позиций уничтожили нескольких вражеских морпехов из этой бригады.

ДШВ уничтожают оккупантов из 155-й бригады морпехов россиян / Видео ДШВ ВСУ (18+)

К слову, журналисты Forbes отметили, что именно морские пехотинцы российской 155-й отдельной морской пехотной бригады взяли в плен 9 операторов БПЛА, которые были легко вооружены, и впоследствии расстреляли их. За это украинские военные объявили месть захватчикам и охотятся на российских морпехов на фронте.