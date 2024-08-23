За этой операцией стоит больше, – экс-глава разведки объяснил значение Курского рейда

Кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что цель Курского рейда – только оттянуть российские подразделения и снизить наступление оккупантов в Донецкой области. На самом деле цель этой операции значительно важнее.

Это 24 Каналу отметил экс-глава Службы внешней разведки Украины, бывший начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк. По его словам, Путин просчитался относительно Курской операции.

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"Путин просчитался. Он считает, что эта операция имеет главную цель – оттянуть подразделения и остановить наступление, но на самом деле имеет другой смысл. В частности, изменить подходы лидеров стран Запада к нашей войне. Сегодня от сомнений относительно нашей возможной победы, Запад снова находится в эмоциональном состоянии поддержки, подъема, есть дополнительное выделение возможностей для нашей не только обороны, но и активной обороны", – сказал он.

Бои в Донецкой области

Валерий Кондратюк отметил, что ситуация в Донецкой области не изменилась к лучшему, там продолжаются бои. Однако важно, что Запад сегодня предоставляет Украине дополнительную поддержку. В частности, боеприпасы, которых крайне не хватает для сдерживания и перемалывания оккупантов.

В этом плане очень эффективны FPV-дроны. Сегодня увеличиваются наши технологии по их использованию несмотря на противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Одна система, которая сегодня будет принята в ВСУ, позволяет такую эффективность поднять с 25 до 60 – 70%. Я считаю, это тоже будет иметь технологическое преимущество,

– подчеркнул экс-глава разведки.