В ОТГ "Харьков" рассказали, как много сил оттянули россияне с Харьковщины из-за событий на Курщине

Спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев рассказал, какие последствия для Харьковщины дала операция ВСУ на Курщине. По его словам, россияне в целом адаптируются к войне.

Интересно, что Москва могла перебросить на Курщину часть сил с Покровского направления. На это обратили внимание в Институте изучения войны. К сожалению, силы не основные, но это свидетельствует, что события в Курской области не обошли оккупантов в Донецкой области. А Путин как мог оттягивал этот момент.

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Как повлияла на ситуацию на Харьковском направлении операция ВСУ на Курщине

Некоторые подразделения с началом Курской операции россияне на самом деле сняли с Харьковского направления и перебросили на Курщину. Но, тем не менее, тех сил и средств врага, которые остались, довольно много. И личного состава противника, и той техники, которую россияне применили на нашем направлении, много и достаточно для того, чтобы враг мог осуществлять активные действия в направлении позиций Сил обороны,

– рассказал Саранцев.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а еще применяют тяжелую бронированную технику.

Россияне адаптируются и штурмуют позиции ВСУ малыми группами

О том, что враг уже не бросает колонны танков в наступление, говорили ранее другие военные. Это справедливо и для Харьковского направления.

"Может быть тактика малых штурмовых групп, когда противник действует небольшими группами по два-три человека, пытаясь штурмовать наши позиции сразу с нескольких направлений. В городской застройке Волчанска они применяют тактику "просачивания", то есть осуществляют одиночные перемещения между домами, собираются в какой-то определенной локации в штурмовую группу, и уже ею пытаются захватить и удержать здание, ожидая подкрепления", – пояснил спикер ОТГ "Харьков".

Может случиться даже так, что оккупанты и бойцы ВСУ находятся в одном здании, только кто-то в подвале, а кто-то на высших этажах. И каждая сторона пытается вытеснить другую. По словам Саранцева, таких тактических эпизодов множество.

У кого больше дронов – у россиян или у украинцев

Есть большая опасность от барражирующих боеприпасов и FPV-дронов – на Харьковщине враг использует их ежедневно по несколько десятков. Но украинские операторы дронов не уступают противнику, даже опережают его.

"Ежедневно наши дроны уничтожают технику врага, его минометные расчеты, уничтожают его укрытия вместе с оккупантами", – подытожил спикер ОТГ "Харьков".