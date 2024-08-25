У россиян есть источник: откуда враг тянет войска в Курскую область

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что за две недели россияне построили линию обороны под Курчатовом Курской области. Враг имеет источник для подтягивания войск на Курщину.

Говорится о солдатах срочной службы, которых заставляют подписывать контракт. Это 24 Каналу объяснил военный обозреватель Денис Попович.

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"У них есть источник подтягивания войск. Это солдаты срочной службы. Мы знаем, что у них есть призыв на срочную службу в вооруженные силы России дважды в год – осенью и весной. Их заставляют подписывать контракт, чтобы не идти совсем в разрез с российским законодательством", – отметил он.

Откуда враг может перебросить войска

Денис Попович отметил, что ранее Владимир Путин обещал якобы не привлекать срочников к ведению боевых действий. Однако сейчас война продолжается уже и на российской территории.

Теперь приходится выполнять задание Путина, который, по открытым источникам, поручил решить вопрос Курской области до начала октября. Возможно, даже ко дню рождения, которое он планирует праздновать 7 октября,

– сказал он.

Но Кремль отдал приказ сделать это таким образом, чтобы продолжать наступательные действия на территории Украины. Говорится о Донецкой области. В частности, Бахмутском, Торецком и, безусловно, Покровском направлениях.

"Они сейчас будут снимать часть с тех направлений, которые они считают для себя второстепенными. Очевидно, в этот перечень вошел Север Харьковщины. Несмотря на то, сколько усилий они там потратили, сколько людей положили. Но теперь придется оттуда вытаскивать войска. И второй источник – это солдаты срочной службы, которые будут заключать контракт", – добавил военный обозреватель.