ВСУ замедлили продвижение в Курской области и пытаются закрепиться, – ISW

Темп продвижения украинских войск в Курской области замедлился. Сейчас ВСУ пытаются окопаться и удерживать отдельные районы, которые они недавно взяли под контроль.

Операция ВСУ в Курской области продолжается с 6 августа. По словам российских так называемых военкоров, интенсивность украинских атак в Курской области уменьшилась и украинские силы пытаются удерживать и укреплять отдельные районы.

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Что сейчас происходит в Курской области

В то же время военные блогеры утверждали, что российские войска якобы постепенно стабилизируют ситуацию в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 28 августа, показывают, как российские силы действуют в восточном поселке Коренево. Эти снимки указывают на то, что украинские силы, вероятно, недавно отступили из этого района и что российские войска восстановили некоторые утраченные позиции.

Один из российских военкоров 28 августа заявил, что украинские войска продвинулись мимо села Ветрено, Кремне и Шептуховка (все к востоку и северо-востоку от Коренево); в пределах западного Нечаева и восточного Черкасского Поречного (оба к северо-востоку от Суджи); и в полях к югу от Спального (к юго-востоку от Суджи).

Российские военные блогеры также утверждали, что подразделения 810-й российской морской пехотной бригады зачистили Спальное и восстановили контроль над населенным пунктом.

Министерство обороны России и другие российские источники утверждали, что украинские силы атаковали к востоку от Кореневого у Ольговки, к северу от Суджи у Малой Локны, к востоку от Суджи у Русской Конопельки и на юго-восток от Суджи у села Борки.

Другой российский блогер 28 августа заявил, что россияне отразили попытки ВСУ пересечь границу у Журавлевки в Белгородской области (к юго-западу от Белгорода и к северу от Харькова).

К слову, ранее постоянный представитель Украины при Организации Сергей Кислица заявил, что Украина начала операцию в Курской области, чтобы уменьшить угрозу российского наступления на Сумщине.