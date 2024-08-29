Операція ЗСУ в Курській області триває з 6 серпня. За словами російських так званих воєнкорів, інтенсивність українських атак у Курській області зменшилась і українські сили намагаються утримувати й укріплювати окремі райони.

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Що зараз відбувається в Курській області

Водночас воєнні блогери стверджували, що російські війська нібито поступово стабілізують ситуацію в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 серпня, показують, як російські сили діють у східному селищі Коренево. Ці знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, нещодавно відступили з цього району та що російські війська відновили деякі втрачені позиції.

Один з російських воєнкорів 28 серпня заявив, що українські війська просунулися повз села Ветрено, Крем'яне та Шептухівка (всі на схід і північний схід від Коренево); в межах західного Нечаєва і східного Черкаського Поречного (обидва на північний схід від Суджі); і в полях на південь від Спального (на південний схід від Суджі).

Російські воєнні блогери також стверджували, що підрозділи 810-ї російської морської піхотної бригади зачистили Спальне і відновили контроль над населеним пунктом.

Міністерство оборони Росії та інші російські джерела стверджували, що українські сили атакували на схід від Кореневого біля Ольговки, на північ від Суджі біля Малої Локни, на схід від Суджі біля Руської Конопельки та на південний схід від Суджі біля села Борки.

Інший російський блогер 28 серпня заявив, що росіяни відбили спроби ЗСУ перетнути кордон біля Журавлівки у Бєлгородській області (на південний захід від Бєлгорода і на північ від Харкова).

До слова, раніше постійний представник України при Організації Сергій Кислиця заявив, що Україна розпочала операцію в Курській області, аби зменшити загрозу російського наступу на Сумщині.