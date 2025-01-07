Какова цель нового наступления на Курщине: Свитан оценил неожиданные действия ВСУ
Российские пропагандисты жаловались на новое наступление Сил обороны Украины на Курском направлении. Атаки произошли на нескольких направлениях. Но самое важное еще впереди.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что операция ВСУ в Курской области донимает оккупантов. Но пока не стоит делать окончательных выводов относительно направлений ударов.
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Что происходит на Курщине
Как отметил Свитан, кажется, что Силы обороны Украины сейчас собирают информацию и пробуют выявить слабые места врага на Курском направлении; различные огневые точки и вообще их алгоритм действий на первой-второй линии обороны.
Все это – важная информация, которая поможет спланировать дальнейшие действия на Курском направлении. Обычно такие атаки продолжаются в течение недели. Далее информацию обрабатывают в Генштабе, после чего утверждают дальнейшие действия.
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В этом случае не стоит делать окончательных выводов. Еще могут быть интересные сюрпризы. И не только на Курщине.
Нельзя исключать, что после этого будут попытки "проверить оборону" на других направлениях. Брянское или Белгородское направления. А, возможно, даже Приднестровье. Есть целый спектр различных направлений,
– считает Свитан.
Напомним, недавно в Центре противодействия дезинформации СНБО подтвердили, что Силы обороны атаковали россиян на нескольких направлениях в Курской области.