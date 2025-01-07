Какая ситуация на Курщине по состоянию на вечер 7 января: данные от Генштаба

С начала суток 7 января на фронте уже произошло 128 боестолкновений. Часть из них была зафиксирована на Курском, Покровском и Кураховском направлениях, где россияне сосредотачивают основные усилия.

У Генштабе рассказали, какая, в частности, ситуация на Курщине по состоянию на вечер 7 января, передает 24 Канал. Там с 5 января продолжается контрнаступление ВСУ.

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Какова ситуация на Курщине

В Курской области украинские защитники в течение 7 января отражали 27 атак российской армии. Данных, продолжаются ли сейчас на этом направлении боестолкновения, в Генштабе не предоставляли.

Зафиксировано за этот день было также 6 авиационных ударов – россияне сбросили всего 17 КАБов.

Кроме того, оккупанты совершили 146 артиллерийских обстрелов, 6 из которых – из реактивных систем залпового огня.

Напомним, что 7 января Генштаб сообщил о высокоточном ударе по командному пункту российской армии в Курской области. Нанесен он был по 810 отдельной бригаде морской пехоты вооруженных сил России вблизи населенного пункта Белая.

А 5 января ВСУ атаковали Курск. Там под прицелом был важный военный объект.