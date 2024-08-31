Операция Сырского на Курщине удивила не только россиян, но и украинских бойцов, – WSJ

Украинская операция в Курской области удивила и самих украинских бойцов. Издание утверждает, что главком ВСУ сделал выводы из предыдущего контрнаступления Украины.

Журналисты рассказывают, что в конце июля было тайное совещание для старших офицеров. Сами же обычные военные рассказывали, как получили приказ действовать на территории России.

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Что пишут СМИ об операции на Курщине

Издание отметило, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский:

сделал выводы из предыдущего контрнаступления Украины,

держал план захода на территорию России в тайне.

В конце июля он собрал старших офицеров на тайное совещание, где раскрыл дерзкий план возрождения военных усилий Украины,

– рассказали журналисты.

По их словам, Сырский во время этого совещания рассказал, что ВСУ переломят ситуацию, зайдя на территорию России, чего не было со времен Второй мировой войны.

Начальник штаба 61 механизированной бригады подполковник Артем Холодкевич, который был на совещании, рассказал, что его первой реакцией был шок.

Более того, эта операция ошеломила и Россию – украинские военные быстро преодолели слабую пограничную оборону и быстро взяли под контроль ориентировочно 100 городов и сел в Курской области России.

Наступление смутило российского президента Владимира Путина, подняло боевой дух украинцев после года изнурительной оборонительной войны и показало США и другим партнерам, что Украина еще может бороться,

– отмечают журналисты.

Они объясняют, что сейчас наступление набирает обороты, несмотря на подкрепление, которые прислала Россия.

Военные стратеги и солдаты неодинаково относятся к операции:

некоторые – ставят под сомнение Курскую операцию, говоря, что Сырский забирает резервы на новый фронт, а Россия усилила атаки на свою главную цель – Покровск – важный логистический узел для украинских операций на Востоке;

другие – одобряют этот шаг, говоря, что Украине нужно было использовать подобный "джокер", чтобы изменить ход войны.

"Украина не может позволить себе просто тянуть время, перебрасывая больше людей на линию обороны... Вам постоянно приходится принимать решения о приоритетах, о том, где можно пойти на риск", – заявил экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Однако издание убеждено, что успех операции в итоге будут определять другие факторы. В частности:

приведет ли она к долговременным победам, или к большим потерям на поле боя;

принесет ли политические дивиденды, которые приведут к увеличению военной поддержки со стороны США и их союзников;

усилит ли позицию Украины в любых будущих мирных переговорах.

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Издание убеждает, что сейчас Украина использует неготовность России, чтобы нанести удар глубже в тыл, создавая то, что президент Владимир Зеленский назвал буферной зоной, чтобы помешать российским военным операциям против Украины.

Также ВСУ берут в плен российских военных и используют новую тактику и технику, чтобы получить преимущество там, где оборона России слабее, в том числе – ВСУ применяют небольшие беспилотники со взрывными устройствами для сбивания вертолетов и российских разведывательных дронов.