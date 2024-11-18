Налет на российские позиции: операторы ССО уничтожили живую силу врага

Украинским силам обороны удалось уничтожить россиян на Курском направлении. Это произошло во время операции в тылу врага.

В сети появилось видео уничтожения российской живой силы, передает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

Смотрите также Способствует ли Курская операция ситуации на других направлениях: Мстислав Баник объяснил как именно

Что известно об уничтожении россиян на Курщине

Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать трех военнослужащих российской армии. Еще двух оккупантов взяли в плен.

В ССО призывают смотреть видео боевой работы операторов 73-го морского центра Сил специальных операций.

ВСУ уничтожили российскую живую силу на Курщине: смотрите видео

Ранее командующий разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисегл заявил, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать активизации боевых действий на Курском направлении.

Вероятно, Путин будет пытаться поспешно вытеснить украинские Силы обороны до того, как Трамп сядет в белом доме. Именно поэтому российский диктатор планирует усилить свои позиции на фронте.