У мережі з'явилося відео знищення російської живої сили, передає 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

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Що відомо про знищення росіян на Курщині

Збройним Силам України вдалося ліквідувати трьох військовослужбовців російської армії. Ще двох окупантів взяли в полон.

У ССО закликають дивитися відео бойової роботи операторів 73-го морського центру Сил спеціальних операцій.

ЗСУ знищили російську живу силу на Курщині: дивіться відео

Раніше командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісегл заявив, що найближчими тижнями та місяцями слід чекати активізації бойових дій на Курському напрямку.

Ймовірно, Путін намагатиметься поспішно витіснити українські Сили оборони до того, як Трамп сяде у білому домі. Саме тому російський диктатор планує посилити свої позиції на фронті.