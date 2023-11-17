Россияне могут перегруппироваться из-за успешных действий ВСУ на левом берегу, – ГУР

Украинские военные укрепились на позициях на левом берегу Херсонской области. В ГУР сообщают, что россияне уже рассматривали возможность отступления с захваченных территорий.

Вооруженные Силы успешно проводят операции на левом берегу, устраняя врага. Однако сообщать все детали по состоянию на данный момент не будут.

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Россияне рассматривали побег

Представитель Главного управления разведки Евгений Ерин рассказал, что в связи с успешными действиями ВСУ на левом берегу враг будет пытаться осуществить перегруппировку. В российских силах, действующих в регионе, выстроена многоэшелонированная система обороны.

Также в ГУР отметили, что оккупанты уже рассматривали сценарий отступления раньше. Однако как будет дальше неизвестно.

Я так понимаю, что они готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Дальше как будет развиваться ситуация – мы увидим,

– подчеркнул Ерин.

Он добавил, что украинская армия продолжает изучать слабые места российской обороны.

ВСУ закрепились на левом берегу