Это не шутки: ситуация на Курщине может ухудшиться из-за одного фактора

Владимир Зеленский заявил, что Украина может использовать Курскую операцию в дипломатических шагах, если это будет иметь существенный эффект. Однако пока переговоры с Россией наша страна не ведет, а ситуация на Курщине может ухудшиться.

Страна-агрессор привлекла для войны войска с КНДР и не исключено, что своими войсками может "поделиться" еще один партнер россиян. Об этом 24 Каналу рассказал юрист, аналитик Андрей Вигиринский, отметив, что не стоит шутить о дипломатических попытках России.

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Ситуация на Курщине может ухудшиться из-за одного фактора

По словам юриста, заявление президента Украины отражает цель нашей страны. Украина начала Курскую операцию для того, чтобы сформировать сильную позицию для определенных переговоров, то есть разменять ситуацию с контролем территории Курщины на предложение от Украины на возможных будущих переговорах.

Однако пока что переговоры с Россией Украина не ведет.

"Украина же, по словам Зеленского, будет находиться там столько, сколько надо, потому что мы рассматриваем это как переговорный аргумент. Желательно, чтобы президент Украины сказал, что Украина хочет, чтобы в период переговоров или определенных дипломатических усилий украинский контроль над Курской областью сохранился", – отметил Вигиринский.

Юрист объяснил, что вслед за анонсом присутствия на Курщине войск Северной Кореи бои там могут приобрести затяжной характер и их количество может стать больше. Человеческий же потенциал в этой войне не является менее знаковым, чем вопрос технологических вооружений.

Сейчас использование северокорейских войск может не представлять угрозу, учитывая их количество. Однако, если операция продолжится неудачно для россиян, Россия может обратиться за их большим количеством,

– отметил он.

В то же время Вигиринский отметил, что недавно Сергей Лавров сообщил, что Россия и Иран подпишут соглашение о партнерстве, которое будет включать взаимодействие в военной сфере. Не исключено, что Иран может предоставить своих военных стране-агрессору, для примера, несколько тысяч человек.

Шутливо относиться к заявлениям дипломатического характера со стороны России нельзя. Именно поэтому президент Украины сейчас хочет уравновесить эскалацию, которая есть сейчас. Однако наши партнеры не делают решительных шагов по выделению большей помощи и сохранению Курского плацдарма,

– подчеркнул юрист.

В то же время военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что усиление сотрудничества Ирана и России является угрозой для Украины. Однако он убежден, что Иран не отправит стране-агрессору своих военных. Иран, по его словам, имеет совсем другую специфику, чем Ким Чен Ын.