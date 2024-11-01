Країна-агресорка залучила для війни війська з КНДР і не виключено, що своїми військами може "поділитись" ще один партнер росіян. Про це 24 Каналу розповів юрист, аналітик Андрій Вігірінський, зауваживши, що не варто жартувати про дипломатичні намагання Росії.

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Ситуація на Курщині може погіршитися через один фактор

За словами юриста, заява президента України відображає мету нашої країни. Україна розпочала Курську операцію для того, щоб сформувати сильну позицію для певних переговорів, тобто розміняти ситуацію з контролем території Курщини на пропозицію від України на можливих майбутніх перемовинах.

Однак поки що переговори з Росією Україна не веде.

"Україна ж, за словами Зеленського, буде перебувати там стільки, скільки треба, бо ми розглядаємо це як переговорний аргумент. Бажано, щоб президент України сказав, що Україна хоче, щоб в період переговорів чи певних дипломатичних зусиль український контроль над Курською областю зберігся", – зауважив Вігірінський.

Юрист пояснив, що вслід за анонсом присутності на Курщині військ Північної Кореї бої там можуть набути затяжного характеру і їхня кількість може стати більшою. Людський ж потенціал в цій війні не є менш знаковим, ніж питання технологічних озброєнь.

Зараз використання північнокорейських військ може не становити загрозу з огляду на їх кількість. Однак, якщо операція продовжиться невдало для росіян, Росія може звернутись за їх більшою кількістю,

– зазначив він.

Водночас Вігірінський наголосив, що нещодавно Сєргєй Лавров повідомив, що Росія та Іран підпишуть угоду про партнерство, яке включатиме взаємодію у військовій сфері. Не виключено, що Іран може надати своїх військових країні-агресорці, для прикладу, кілька тисяч осіб.

Жартівливо ставитись до заяв дипломатичного характеру з боку Росії не можна. Саме тому президент України зараз хоче врівноважити ескалацію, яка є зараз. Однак наші партнери не роблять рішучих кроків щодо виділення більшої допомоги та збереження Курського плацдарму,

– підкреслив юрист.

Водночас військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп вважає, що посилення співпраці Ірану та Росії є загрозою для України. Однак він переконаний, що Іран не відправить країні-агресорці своїх військових. Іран, за його словами, має зовсім іншу специфіку, ніж Кім Чен Ин.