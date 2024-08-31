Осталось только пепелище: в сети появились кадры разбитой колонны россиян в Курской области

Украинские военные продолжают выполнять операцию в Курской области страны-агрессора. На этот раз нашим защитникам удалось уничтожить очередную колонну захватчиков.

В сети также появились кадры с остатками этой колонны. От автомобилей и другой военной техники осталось только пепелище.

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Что осталось от уничтоженной колонны в Курской области

Видео с разбитой российской колонной в Курской области обнародовал у себя в телеграм-канале украинский волонтер и активист Сергей Стерненко. На кадрах оккупант жалуется, что еще недавно машины были целыми, а потом их уничтожили.

Также россиянин жалуется, что вблизи колонны взорвали мост. По словам очевидца, "по мостам лупят очень тщательно".

Как выглядит уничтоженная колонна россиян в Курской области: смотрите видео

На другом видео этот же россиянин говорит, что в результате удара по колонне также есть жертвы. Однако, как он утверждает, "власть молчит, у них все под контролем". На кадрах можно увидеть, что некоторая военная техника врага еще дымит после того, как горела.

Техника россиян в Курской области дымит после пожара: смотрите видео

Кроме того, Сергей Стерненко намекнул, что на видео те самые российские понтоны, которые не успели развернуться, потому что по ним отработали дроны. Также волонтер обнародовал видео, где показана работа этих самых дронов по врагу.

Как дроны отрабатывают по россиянам в Курской области: смотрите видео

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 августа рассказывал, что наши военные продвинулись на 2 километра в Курской области, взяв под контроль 5 квадратных километров новых территорий. Пока же операция наших военных в этом российском регионе продолжается.