Через несколько дней мы увидим определенные изменения фронта на Курщине, – Свитан

Силы обороны Украины выполнили главную задачу в Курской области. Сейчас тамошняя операция, вероятно, будет несколько переформатирована.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что операция ВСУ в Курской области полностью оправдала себя. Силы обороны смогли достичь важной цели.

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Чего ожидать в Курской области

Как отметил Свитан, Силы обороны Украины успешно нажали на россиян в Курской области. В конце концов они стянули туда около 100 тысяч личного состава вместе с войсками Северной Кореи. С августа 2024 года потери россиян на этом направлении составляли около нескольких десятков тысяч.

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По его мнению, сейчас украинские подразделения, вероятно, будут находиться полностью в обороне на этом направлении. Это стоило делать несколько раньше.

Переходим в оборонительный режим. Сейчас продолжаются мероприятия по контролируемому отходу с некоторых позиций на Курщине. Укрепляются рубежи, на которых будем сдерживать россиян. Переходим в режим глухой обороны. Обычно переформатирование фронта на таких участках идет в течение 3-4 дней. Поэтому уже в ближайшее время увидим новую конфигурацию фронта на этом направлении,

– подчеркнул Свитан.

Была также информация, что Силы обороны не будут выходить из Курщины. Это – грамотно. Оборонительные рубежи лучше держать на курской земле.

Напомним, недавно россияне попытались проникнуть в тыл Сил обороны Украины на Курщине через трубу. Военный ВСУ рассказал, что там произошло.