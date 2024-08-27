Горжусь бойцами: Зеленский объяснил, почему ВСУ гуманно относятся к россиянам в Курской области

Во время форума "Украина 2024. Независимость" президент рассказал об отношении ВСУ к гражданским россиянам в Курской области, передает 24 Канал. Он подчеркнул: иногда наши военные хотят отомстить за военные преступления россиян, но они этого не делают.

Хотя журналисты задавали много вопросов относительно Курской операции, Владимир Зеленский комментировал ее достаточно сдержанно, поскольку не все детали можно рассказать. Но охотно говорил об отношении к гражданским россиянам. И исправил журналистку, которая назвала контроль над частью России мягкой или "правильной" оккупацией – в противовес российской оккупации.

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Некорректно говорить, что Украина оккупировала Курскую область

У нас не оккупация, давайте начнем с этого. У нас идет оборонительная операция, есть защита. Мы не даем возможности делать буферные зоны. А на нашей территории мы отвечаем всеми защитными возможностями и шагами на территории России, чтобы не допустить оккупацию нашей земли. Они уже оккупировали 27% нашей земли, и поэтому мы делаем то, чтобы они не оккупировали больше, вот наши шаги,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул: Украина не включает эти территории в состав государства, не меняет законодательство или Конституцию.

"Нам не нужны лишние, чужие земли. И чужие граждане также нам не нужны", – объяснил гарант.

"Украинцы сильные, но им всегда кого-то немного жалко"

По словам Зеленского, ни он, ни Сырский не звонили военным и не приказывали им "возьми ведро и неси бабке, дай ей воды". Гуманное отношение бойцов ВСУ к гражданским на Курщине обусловлено тем, что наши военные – нормальные.

"Я считаю, что наши люди – просто лучше. Хотя перед ними гражданские вражеской страны, они не относятся как звери к ним – просто как люди. (...) Они знают, что нам очень важно не быть такими, как те, кто принес к нам войну, с мародерством, с изнасилованием и так далее. Я очень горжусь нашими воинами, что у нас такого и близко нет", – сказал президент.

Лидер украинского государства уверен: достойное поведение украинских воинов повлияет на отношение международного сообщества к Курской операции.

Мы ведем себя как люди, важно сохранять эту тональность. Ну и последнее: бойцы знают, что нам нужно вернуть людей. Они должны этих пленных давать больше и больше, потому что обменный фонд у нас был намного меньше, чем у россиян. Они знают, что нам нужны пленные, потому что по-другому не вернем,

– завершил Зеленский.