Опять прилет в Харькове: враг попал в Киевский район

Враг поздно вечером 20 декабря уже дважды атаковал Харьков. Второе попадание зафиксировали в Киевском районе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

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Россия терроризирует Харьков

Россия продолжает терроризировать Харьков. Так, поздно вечером 20 декабря город оказался под ударами "Шахедов". Сначала оккупанты ударили по многоэтажке в Салтовском районе.

Около 23:50 стало известно о втором прилете в Харькове. Так, враг ударил по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар.