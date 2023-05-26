Снова ракеты и дроны: воздушная тревога охватила Украину, взрывы слышали в Днепре и Киеве

Во многих украинских областях прозвучали сирены на ночь 26 мая около 3 ночи. Из Каспийского региона России, вероятнее всего, враг еще раз запустил ракеты Х-101/555 из ТУ-95МС.

Перед этим несколько областей Украины атаковали беспилотники, очевидно, "Шахеды", – предварительно, с Азовского и Северного направлений. Об этом стало известно примерно в 23.00 25 мая.

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Ракетная атака на Украину ночью 26 мая: все, что известно

Атака дронами накануне, 25 мая

Ночью 25 мая оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе. На этот раз воздушные силы показали отличный результат и сбили все цели.

Примечательно, что больше всего дронов враг направил на Запад Украины. В частности, подразделения противовоздушной обороны там уничтожили 22 "Шахеда". В Центре сбили 10 дронов, а 4 на Юге.

Что касается столицы – это была 12 атака на Киев за май. Атака и в этот раз была массирована, однако попаданий врагу добиться не удалось. Наихудшее со всего – в результате падения обломков загорелась лесная подстилка.

10 дронов долетели до Львовщины – также без попаданий и пострадавших. А вот в Черновицкой области обломки "Шахеда" повредили электролинию.

. В Украине начались отбои, в частности в западных областях.Мониторы говорят, уже ничего нигде не летит. Еще нужно провести доразведку, действительно ли все так, и тогда будут отбои. Но не забывайте, что до сирены отбоя нужно находиться в безопасных местах.Тем временем в Днепропетровской ОВА заверили, что ситуация контролируемая и пообещали исчерпывающую информацию в ежедневном утреннем отчете."Киевская область! Повышена ракетная опасность! В регионе работает ПВО", – сообщили в ОВА. И попросили соблюдать информационную гигиену: "Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников".Снова взрывы в Днепре. Вероятно, россияне били из С-400. Также звуки взрывов слышат в Киевской области, куда могла долететь ракета Х101.Мониторы пишут, ракет больше нет в воздушном пространстве. Впрочем, еще нужно добить "Шахеды".С другой стороны, воздушную тревогу объявили на Западе – в Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Закарпатской областях. Некоторые телеграм-каналы предупредили об возможной угрозе запуска с моря "Калибров".Взрывы слышат в Днепре. "Обязательно реагируем. Укрытие или правило двух стен", – написали в ОВА. "Ничего не снимайте и не выкладывайте", – добавил мэр областного центра Борис Филатов.Воздушная тревога теперь также в Киеве и области, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой областях.Воздушная тревога, с учетом ранее объявленных из-за угрозы атаки беспилотников, продолжается в таких областях: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Сумская и Черниговская. Крым и Луганская область, напомним, "красные" уже давно, ведь временно оккупированы Россией.. Мониторы заметили, что уже мог произойти пуск ракет типа Х-101/555 с российских самолетов (предварительно – речь о четырех бортах).От мониторинговых групп в соцсетях поступила информация, что Ту-95МС в России улетели в направлении пусковых рубежей в Каспийском регионе.