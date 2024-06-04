Опять в небе российский МиГ-31К: по всей Украине раздается воздушная тревога

По всей Украине вечером 4 июня прозвучала воздушная тревога. Это произошло из-за взлета в небо вражеского МиГ-31К.

Именно этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". 24 Канал призывает жителей всех областей направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

Воздушная тревога прозвучала по всем областям Украины в 21 час 46 минут. Воздушные силы предупреждали, что в небо взлетел вражеский истребитель, который может потенциально нести гиперзвуковые ракеты.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),

– написали военные.

Поскольку местоположение этого села находится в зоне возможного пуска "Кинжалов", то воздушную тревогу объявили по всей нашей стране.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

В Украине уже несколько раз за день звучала тревога

До этого воздушную тревогу в ряде областей Украины, в том числе и в Киевской, объявляли в 16 часов. Тогда Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в этих областях.

Мониторинговые телеграм-каналы также писали о вероятной угрозе баллистики. Во время этой тревоги взрывы прозвучали в Сумской области.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал Конотоп в Сумской области. На этот раз враг атаковал производственную инфраструктуру в городе.