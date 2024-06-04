Саме цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". 24 Канал закликає жителів всіх областей прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

До теми Загроза ракетного обстрілу: у Київській та низці областей України була повітряна тривога

Що відомо про повітряну тривогу

Повітряна тривога пролунала по всіх областях України о 21 годині 46 хвилин. Повітряні сили попереджали, що у небо злетів ворожий винищувач, який може потенційно нести гіперзвукові ракети.

Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область),

– написали військові.

Оскільки місце розташування цього села перебуває у зоні можливого пуску "Кинджалів", то повітряну тривогу оголосили по всій нашій країні.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

В Україні вже кілька разів за день лунала тривога