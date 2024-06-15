Опять взлетал МиГ-31К: по всей Украине раздавалась воздушная тревога

Утром 15 июня по всей Украине прозвучал сигнал воздушной тревоги. Причиной этого стал взлет российского самолета МиГ-31К.

Именно это воздушное судно является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывал жителей всех областей Украины пройти в укрытие, ведь это могло спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме По всей Украине объявили отбой тревоги: была ракетная опасность

Что известно о воздушной тревоге

Воздушные силы в 09:38 объявили об отбое угрозы.

Воздушная тревога по всей Украине прозвучала в 09:21 15 июня. Воздушные силы предупреждали о взлете российского истребителя.

Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– писали военные.

Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО. Этими ракетами страна-агрессор неоднократно обстреливала наше государство.

Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.

Поэтому Воздушные силы обязаны реагировать на такие потенциальные угрозы, даже когда вражеские борта расположены на расстоянии нескольких областей России от госграницы Украины.

Россияне день назад пускали “Кинжалы” по Украине

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью 14 июня российские захватчики во время массированной комбинированной атаки запустили по Украине 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал". В отчете не было указано о сбивании этой вражеской цели.

В тот же день, но уже утром, мониторинговые телеграмм-каналы писали о возможном запуске "Кинжалов" по Киеву. Взрывы тогда раздавались в Киеве и Хмельницкой области.

Двумя днями ранее Воздушные силы отчитывались, что украинским военным удалось сбить российскую ракету "Кинжал". Это произошло ночью 12 июня, когда враг совершил очередной комбинированный удар по Украине.