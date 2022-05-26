"Опоблок", "Партия Шария" и другие: суд открыл производство по 11 партии, которые СНБО запретил

Восьмой апелляционный суд открыл производство против ряда политических партий. Произошло это по иску Министерства юстиции.

Суд постановил ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта.

Важно На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых: список коллаборантов ОПЗЖ поименно

Он предполагает остановку деятельности отдельных политических партий. Речь идет о:

"Союз Левых Сил";

"Оппозиционный блок;

"Социалистическая партия Украины";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалисты";

"Левая оппозиция";

"Наши";

"Государство";

"справедливости и развития";

"Партия Шария";

"блок Владимира Сальдо".

Заметим, что большинство этих партий не просто лоббируют российские интересы, а откровенно пророссийские. Интересно, что одна из самых пророссийских партий в Верховной Раде – ОПЗЖ – в мае прекратила свое существование. О ее роспуске объявили в парламенте.

Что предшествовало прекращению существования ОПЗЖ

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины наше государство стали покидать депутаты ОПЗЖ. Всего за 3 дня за границу вылетели 60 чартеров .

Уже через несколько дней стало известно о том, что мэр Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора сдал город российским военным . Он начал открытое сотрудничество с оккупантами. Позже его удалось поймать. Тогда прокуроры обвинили коллаборанта в государственной измене.

В середине марта Илья Киву, являвшийся депутатом от ОПЗЖ, ДБР объявило в международный розыск . Перед этим генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. Илью Киву обвиняют в госизмене, а также публичных призывах изменить границы территории Украины.

Во время ночного обращения Владимир Зеленский отметил, что во время войны в Украине прекращают свою деятельность ряд партий .

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что с каждым депутатом ОПЗЖ разберутся отдельно . Тогда он отметил, что партия еще "не добита, но поверьте, она обязательно будет уничтожена". Кроме того, он отметил, что перед украинским законом будут отвечать депутаты ОПЗЖ, которые помогают оккупантам.

Достойно вашего внимания – ОПЗЖ заявила, что они прекратили свое существование: смотрите видео